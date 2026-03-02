Slušaj vest

"Zgrožen sam i duboko uznemiren morbidnim „performansom“ blokadera, predstavljanjem razapetog predsednika Vučića na krstu. To nije protest, niti politički stav, već ekstremno opasna i bolesna poruka koja svesno priziva na ubistvo predsednika države i na razapinjanje Srbije", naveo je Selaković na Instagram nalogu.

 Dodao je da u vreme Vaskršnjeg posta, ovakve scene od strane blokadera predstavljaju ne samo napad na jednog čoveka, već i ruganje Pravoslavlju, institucijama države i zdravom razumu, ali i direktnu pretnju miru i stabilnosti naše zemlje.

"Kada politička nemoć postane program, mržnja se proglašava ideologijom, i nije ovo protest, niti performans, već blokaderski moralni sunovrat i opasna politička patologija. Ko danas aplaudira ovakvim scenama, sutra će se pravdati da „nije tako mislio“ ukoliko se, daleko bilo, dogodi neka nesreća", rekao je Selaković.

Naglasio je da je ovo bolestan pokušaj normalizacije ubistva u javnom prostoru.

"I zato mora postojati jasna granica, Srbija ne sme da prihvati da je simboličko „razapinjanje“ bilo kog čoveka deo demokratskog izražavanja, već je to urušavanje društvenog tkiva i ciljano uništavanje društvene normalnosti", ukazao je on.

Selaković je istakao da pristojna Srbija neće ćutati pred ovakvim posrnućem.

"Pozivam sve nadležne da rade svoj posao i aktere ove morbidnosti privedu pravdi ili dežurnoj psihijatrijskoj ustanovi.
Politička borba se vodi programima, rezultatima, izborima i argumentima, ne scenama koje podsećaju na najmračnije trenutke društvenog posrnuća. Znaju poremećeni blokaderi da će, dok je Aleksandar Vučić čuvar naše Otadžbine, uvek pobeđivati pristojna Srbija!", poručio je Selaković.

 Podsetimo, na skupu koji su juče organizovali blokaderi u Nišu, priredili su prizor koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike - razapeli su lutku sa likom predsednika države.

