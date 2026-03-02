sedi di si - jer ni za di si nisi

sedi di si - jer ni za di si nisi

Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodna dva meseca imao je, čini se, nikad gušći raspored: bez dana odmora sastajao se sa najvišim svetskim zvaničnicima poput Emanuela Makrona, ali Borka Stefanovića to ne sprečava da spinuje i pokuša da izvrgne ruglu sve što lider naše zemlje radi na spoljnopolitičkom planu.

Đilasov zamenik je u intervjuu za Nova S rekao da "pojačane diplomatske aktivnosti vlasti predstavljaju pokušaj režima Aleksandra Vučića da prikrije spoljnopolitički krah".

"Njihova spoljna politika je doživela krah", rekao je Borko Stefanović u intervjuu za Nova S.

Svečani doček Vučića u Kazahstanu Izvor: Kurir

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde bez imalo srama se ruga Vučiću, iako on o pozivima na sve te konferencije i razgovore sa svetskim liderima može samo da sanja.

Poslednja Stefanovićeva akcija van granica naše zemlje bila je, gle čuda, kada je radio protiv naše zemlje!

U septembru prošle godine je sa još nekoliko blokadera otputovao do Strazbura da bi govorio o "stanju demokratije" u Srbiji.

Na zajedničkom panelu sa Zelenima/EFA, koji u Evropskom parlamentu imaju čak 71 poslanika, pojavilo se jedva dvadesetak ljudi. Dakle, jedva trećina njihovih evropskih "partnera" smatrala je vrednim da sasluša "optužbe" na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Toliko o diplomatskim uspesima Borka Stefanovića.

Mali: Sramota za spoljnu politiku

Ne treba zaboraviti ni na reči Siniše Malog od pre skoro godinu dana, kada je istakao da je za vreme vlasti Borka Stefanovića više od 100 država priznalo tzv. Kosovo, dok je za vreme Aleksandra Vučića 28 zamalja povuklo ili suspendovalo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova (u tom momentu).

1/6 Vidi galeriju Prethodni Vučićevi susreti sa svetskim državnicima Foto: ASOKAN / AFP / Profimedia, CGTNC, MILOS MISKOV/BETAPHOTO

"Vrhunac političkog licemerja je kada zamenik predsednika SSP-a Borko Stefanović, koji je sramota za spoljnu politiku Srbije, govori jednoj ženi, Tamari Vučić, da je ona kriva što je Kenija priznala tzv. nezavisno Kosovo. Govorimo o čoveku za vreme čije vlasti je Kosovo proglasilo nezavisnost, i u čije vreme je više od 100 država sveta priznalo tzv. Kosovo. Sa druge strane, za vreme Aleksandra Vučića je 28 zemalja povuklo ili suspendovalo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova", otkrio je tada Siniša Mali.

Brnabić: Pečat tzv. Kosovo priznat u njegovo vreme

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić takođe je u to vreme otkrila da je pečat lažne države Kosovo priznat upravo kada je on vodio pregovore sa Prištinom.

"Zemljo, otvori se! Borko Stefanović nešto zamera Tamari Vučić u vezi sa KiM?!? Onaj Borko koji je:

(1) bio u vrhu vlasti kada je Priština proglasila nezavisnost, a na šta je naša tadašnja kukavička i gubitnička vlast reagovala jednim saopštenjem za medije;

(2) lično išao da moli Amerikance samo da odlože proglašenje nezavisnosti Prištine, a kako bi Tadić pobedio na predsedničkim izborima;

(3) molio Amerikance ubeđujući ih da će, ako pobedi Tadić, oni Srbiju uvući u NATO;

(4) bio u Ministarstvu spoljnih poslova kada smo postavili pitanje Međunarodnom sudu pravde na čije mišljenje se sada pozivaju kada priznaju tu lažnu državu;

(5) vodio pregovore sa Prištinom kada je priznat pečat te lažne države i postavljene granice između Srba i Srba", poručila je Brnabićeva tada.

Kontroverzan put u Beč

Ne treba zaboraviti ni na još jedan Borkov izlazak iz zemlje koji je privukao veliku pažnju. Bilo je to pre tri godine kada ga je partnerka Olivera Kovačević, tada odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a, povela na tradicionalni koncert Bečke filharmonije.

Njihovo prisustvo tada je izazvalo pometnju, kao glavna pitanja nametalo se odakle im ulaznice za ovu svečanost, kao i da li je novinarka zloupotrebila službeni položaj.