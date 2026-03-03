Slušaj vest

Trebalo bi da se politički akteri polako zagrevaju za novu izbornu rundu, ali pred nama su dve potpuno različite slike i dve realnosti. Na jednoj strani Srpska napredna stranka, odnosno predsednik Srbije Aleksandar Vučić već sada otvara karte. On govori o dva ili tri moguća predsednička kandidata, najavljuje najteže izbore i u prvi plan ne gura parole, već bilanse.

Vlast šalje jasnu poruku - na izborima će kandidovati svoje rezultate, projekte, rast plata i penzija, izgrađene auto-puteve i dobijene investicije, dok na drugoj strani, kod blokadera, vlada potpuna konfuzija, pre svega na relaciji tradicionalna opozicija - anonimni politički činilac nastao iz studentskih protesta, ocenjuju sagovornici Kurira.

Definisani ciljevi

Izvršni direktor agencije "Faktor plus" Predrag Lacmanović kaže za Kurir da je potpuno jasno da samo jedna strana ima strategiju, i to je vladajuća koalicija, a kao najveći problem druge vidi političku nezrelost opozicije i bahatost takozvanih studenata u blokadi.

Predrag Lacmanović Foto: Kurir Televizija

- Gotovo svakodnevno imamo neke svađe unutar blokaderskog pokreta. Opozicioni lideri se s vremena na vreme obrušavaju na studente, jer sad shvataju da nije bio baš pametan potez da ih u samom startu podrže. Te optužbe opozicije jesu utemeljene, ali postavlja se pitanje sposobnosti te same opozicije da realno, strateški i dovoljno zrelo politički razmišlja kad su apriori dali podršku nekome za koga nisu znali ko je. Ispostavilo se da su to shvatili tek kad su ovi ispali nekorektniji i ponudili im da ih podrže bezuslovno i da se povuku sa političke scene. I jedni i drugi pokazuju neozbiljnost - opozicija je politički nezrela, a studenti politički bahati. Iz toga proizilazi slab rejting opozicije već dugi niz godina, a za blokadere se ne zna kako će proći na izborima, jer nemaju ni plan ni program, niti imena. Tu vlada opšta konfuzija, a u stvari to je samo borba za vlast - objašnjava Lacmanović.

Spajanje parlamentarnih i predsedničkih izbora Srbija ove godine svakako ide na parlamentarne izbore, a postoji mogućnost da se u istom terminu organizuju i predsednički. Predrag Lacmanović kaže da je to strateško odlučivanje u kojem se procenjuje šta je pametnije, a šta bitnije. - Zavisi i od snage samog političkog kandidata. Istraživanja će definisati koja je strategija bolja, jer kad se rade spojeni izbori, onda je tu stranka iza kandidata i kampanja je možda jača. S druge strane, ukoliko idu samo kandidati za predsednika, onda može da se stvori neka referendumska atmosfera, može doći i do drugog kruga glasanja i određene neizvesnosti. Zavisno je i od protivkandidata, da li su dovoljno jaki i moćni da ubede opoziciono biračko telo, koje je sad u konfuziji. Verujem da se dobar deo onih koji su podržavali ove studentske proteste a nekad su bili apstinenti vraća u apstinenciju - ocenjuje Lacmanović.

On kaže da je Vučićeva objava da ima u glavi dva ili tri predsednička kandidata sasvim logična i krajnje zrela izjava, jer svaki ozbiljan državnik misli unapred.

- Verovatno su te dve ili tri ličnosti na nekom testu, a može se desiti da iskoči i neko novi. Politika je dinamična stvar. U jednom trenutku se mora iskristalisati ko je pravo lice za to, pa da se onda sprovodi kampanja i upoznavanje javnosti s tom osobom ako nije šire poznata, a ako jeste, onda je to možda lakši posao. Uglavnom pobeđuju oni koji imaju jasno definisane ciljeve, strateške odluke, koji mere redovno istraživanje javnog mnjenja, koji obilaze gradove u Srbiji na pravi način, što vidimo samo na jednoj strani. Druga strana se fokusirala samo na kritiku, i to na najprizemnijem nivou. Za državu bi bilo dobro da ima jaku opoziciju, ali da ta opozicija ima i kvalitet, a ne samo da bude brojna, a nesložna - zaključuje Lacmanović.

Alibi za poraz

Politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da ponašanje opozicije i celog blokaderskog pokreta u proteklim mesecima pokazuje da oni ne žele izbore, jer znaju da ne mogu da pobede.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Oni znaju da na izborima narod neće da glasa za njih i zato se tuku međusobno. Njihov cilj je da dođu na vlast bez izbora, a pošto to ne može, ići će na taktiku da izađu na izbore bez plana, programa, ideja i ljudi, a onda će pokušati da naprave haos i opet na ulici da preuzmu vlast ne priznajući rezultate izbora. To je njihov plan, nemaju ništa drugo i ne znaju ništa drugo. Država mora da nađe rešenje da spreči haos koji oni hoće da naprave u izbornoj noći. S druge strane, SNS i Aleksandar Vučić se bave politikom na ozbiljan način, bez obzira na to da li se ta politika nekome sviđa ili ne. Oni prave strateški plan i program šta će se raditi u narednom periodu i na osnovu toga se zasniva mogućnost da ljudi glasaju za njih. Pozivaju se na ono što je urađeno i time daju garanciju da će uraditi i ovo što kažu. Tako se vodi ozbiljna politika - objašnjava Deđanski.