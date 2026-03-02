Slušaj vest

Analitičari ocenjuju za Kurir da ovaj događaj koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike, ali i predstavlja finale blokaderske kampanje dehumanizacije Vučića. Takođe, oni ukazuju da blokaderi pokušavaju da narativ o ubistvu predsednika predstave kao "novu normalnost" u srpskoj javosti što je veoma opasno, a posebno skreću pažnju na nekažnjivost ovih dela.

Nedopustiva tolerancija

Profesor fakulteta Političkih nauka u Beogradu Milan Petričković govori za Kurir da je ovde na delu već oproban mehanizam u pokušaju društvene stabilizacije i pokušaj da se hibridnim dejstvima oblikuje društvena svest.

Milan Petričković: Blokaderi žele da retkorika razapninjanja, klanja i ubistva predsednika i njegove porodice postane "nova normalnost" Foto: Kurir Televizija

- Putem tih tzv. blokaderskih "preformansa", koju sprovodi jedna te ista grupa ljudi u raznim delovima Srbije, blokaderskih medija i raznih spinova i laži, oni pokušavaju da pozive na nečije ubistvo pretvore u jedan uobičajan narativ i da to, da se tako izrazim, "zaživi u uhu" stanovništva. Žele da retkorika razapinjanja, klanja, ubistva predsednika i njegove porodice postane nova normalnost. Nedopustivo je da se takve stvari i dalje tolerišu, jer to stvara jednu vrstu društvene psihoze da je ubiti legalno i legitimno izabranog predsednika jedne države legitiman način za smenju vlasti. Oni žele da to bude dozvoiljeno i poželjno, a sve im je to omogućenoj u navodnoj "borbi za pravdu". Pokušavaju da ovim putem animiraju javnost da ovakvo ponašanje i delovanje bude društveno prihvatljivo - objašnjava Petričković i ocenjuje da je "neverovatna doza ležernosti blokadera koja sprovode takve performanse":

Uhapšen muškarac iz Gnjilana zbog pretnji Vučiću: Nabiti ga na kolac i obesiti o čekrk Zbog sumnje da je pre nekoliko dana na svojim društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, uz jezive komentare i na račun predsednika Republike Aleksandra Vučića, ministara i generala uhapšen je P.S. (58) iz Gnjilana. P.S. je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Facebook i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom kćerkom nalazi komentar da "predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić - čipovani homoseksualac, nabili bi ga na kolac, obesili naglavačke na čekrk, rastrgli i spalili na lomači, u prevratu u Srbiji policiji i narodu sprema masovne grobnice". U objavi se takođe pominju i drugi komentari u vezi sa ministrima u Vladi, kao i pojedni generali.

- To ubeđenje o njihovoj nekažnjivosti očigledno potiče od dela sudstva i tužilaštva, jer su neki tužioci maltene javno davali uputstva blokaderima kako da se ponašaju i brane pred sudovima i odmah pozivaju na nekakvu policijsku tortutru. Ti nasilnici budu uhapšeni i za par dana pušteni i naravno da onda nemaju strah od kazne i smatraju da imaju odrešene ruke! To je kršenja zakona i Ustava i takve stvari moraju da budu sankcionisane i sami zanamo da su je nekad kratak put od verbalnih do stvarnih napada. Takođe, nemojmo zaboraviti da postoje ljudi koji su sa medicinskog stanovište bolesni i neuravnoteženi i koji mogu potpasti pod kampanju blokaderskih medijia... To su dobro poznati mehanizmi delovanja i situacija je više nego zabrinjavajuća, kampanja dehumanizacije Vučića ulazi u svoju finalnu fazu - naglašava Petričković.

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da je na delu neprestani pokušaj dehumanizacije predsednika Vučića koja doživljava svoj vrhunac poslednjih dana.

Foto: Kurir Televizija

- To je deo intencije opozcije i blokadera da se na taj način stvori dodatna polarizacija u društvu, ali i ambijent mržnje prema aktuelnoj vlasti. Pokušavaju na svaki način da vlast u Srbiji i lično Aleksnadra Vučića "ogade" narodu kroz jedan vrlo vulgaran narativ. Sa jedne strane, oni žele da izazovu dodatne tenzije, a sa drugde da izazovu nasilje što prema samom predsedniku što na ulicama. Takođe, na ovaj način pokušavaju da homogenizuje određene grupe ljudi i da se i na taj način spreme za izbore. Krtičnu masu podrške blokaderi su davno izgubili pa ovakvim neukusnim i potencijalno opasnim performansima pokušavaju nekako da zadrže interesovanje javnosti za sebe, ali i da premoste vreme do izbora - smatra Miletić.

Moraju biti sankcionisani

Prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za bezbednosne nauke naveo je za TV Kurir da smo imali sličnih slučajeva gde upravo lica koja su počinila ovakva dela nisu odgovarala, te da postoji više osoba koje sebi daju za pravo da eskaliraju sopstvenu mržnju.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Ovo nažalost traje već duži vremenski period, da li se radi o vrsti mržnje ili su instruisani svim negativnim dešavanjima, oni onda smatraju da imaju prava na jednu vrstu takvih reakcija koje javno objavljuju preko društvenih mreža oni pritom misle da za svoja nedela koja spadaju u domen krivične odgovornosti neće odgovarati. Ova nekažnjena nedela su deo problematike o kojoj se razgovaralo više puta. Imamo problem sa našim institucijama koje ne rade svoj posao u skladu sa zakonom i ustavom Republike Srbije. Lica koja prete bilo kome moraju na vreme da budu sankcionisana, ovde se opet radi o predsedniku države. Smatram da ne smemo imati dvojbe kao građani, ovde se ne radi o imenu i prezimenu lica kome je upućena pretnja, već o ugrožavanju države i institucije predsednika koja je i najuugroženija poslednjih godina - kazao je Bjegović.

Vučić: Biti razapet na krst od najgorih u SrbijI - PONOS I PODSTREK Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što su blokaderi na skupu koji organizuju u Nišu, priredili jeziv i sumanut prizor koji prevazilazi granice političkog protesta - razapeli lutku sa njegovim likom. - Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst, od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu. Ne protiv njih, već za našu Srbiju - poručio je predsednik.

Da podsetimo, na blokaderskom skupu u Kraljevu 28. februara, gde su se okupili da pruže podršku optuženima za planiranje ubistva predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, čuli su se novi pozivi na ubistvo predsednika, kada se tokom govora iz publike začuo povik "Ubijte Vučića", dok je govornica mirno nastavila da govori kao da se ništa nije desilo.

Ukoliko treba još jedno podsećanje, spaljivanje lutke s Vučićevim likom već se desilo i to dva puta u Hrvatskoj! Pre tačno godinu dana, 1. marta 2025, u Kašteli kraj Splita održan je tradicionalni karneval na kojem je spaljena lutka s likom predsednika Srbije. I u februaru 2024. Hrvati su palili lutku sa njegovim likom takođe na manifestaciji u Kašteli u Splitsko-dalmatinskoj županiji gde su učesnici maskenbala posle defilea spalili lutke sa likovima predsednika Srbije i Rusije.

Blokaderi napravili Vučićevu lutku Izvor: Kurir televizija