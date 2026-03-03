Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut počeo je danas posetu Aranđelovcu obilaskom Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Bukovička banja".

Macuta su dočekali direktor bolnice Slobodan Prodanović, načelnik zdravstvene službe Dejan Pavlović i zamenica predsednika Skupštine opštine Marija Elez. Premijer je održao sastanak sa rukovodstvom bolnice, nakon čega je obišao bolnicu, uključujući i sale za rehabilitaciju, ordinacije, odeljenje za odrasle, odeljenje sa decu.

Macut je razgovarao i sa nekim od pacijenata u bolnici. Premijer je izjavio da uvođenje e-bolovanja predstavlja važan korak ka digitalizaciji zdravstva i podizanja nivoa zdravstvenih usluga.

Macut je novinarima rekao da će e-bolovanje olakšati svima rad, od pacijenata do poslodavaca i lekara.

- Mislim da je ovaj sistem dobro uvezuje sve te korisnike sistema, da će olakšati ljudima komunikaciju između ovih elemenata pojedinih i da će se i to realizovati kroz one isplate koje uvek kasne. Tako da od aprila meseca kreće i taj deo e-bolovanja koji će u stvari da omogući bržu isplatu i brže rešavanje finansijskog dela - naveo je Macut.

Istakao je da digitalizacija treba da olakša ljudima život, da poslodavcima ukaže da su ljudi na bolovanju, kako bi mogli da organizuju ili da preorganizuju svoj rad u periodu kada su ljudi na privremenom odsustvu sa posla.

- Smatram da ceo sistem ukazuje da mi dobro radimo u oblasti digitalizacije, ali kao što sam rekao i juče, to je zapravo jedna najava da mi moramo ići korak dalje, a to će biti digitalne klinike i digitalne bolnice. Moramo ići ka osavremenjivanju generalno zdravstvenog sistema, da dobijemo i tercijerni nivo koji će biti izuzetno efikasan - rekao je predsednik Vlade Srbije.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička banja" je zdravstvena ustanova koja se bavi rehabilitacijom i lečenjem, primenjujući najsavremenije terapeutske metode, kombinovane sa dejstvom prirodnih lekovitih mineralnih voda i gline.

U obavljanju zdravstvene delatnosti Specijalna bolnica pruža preventivne, dijagnostičke i terapijske usluge iz fizikalne medicine i rehabilitacije, pedijatrije, interne medicine, medicine sporta i laboratorijske dijagnostike.