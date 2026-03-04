MILOŠ PAVLOVIĆ DOBIO DESETKU KOD PROFESORA BLOKADERA! Stajao je tik uz Srđana Milivojevića, ali studentu Medicinskog nije mogao da nađe zamerku
Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedan od najboljih studenata Beogradskog univerziteta, koji je široj javnosti postao poznat kada se zajedno sa drugim studentima koji žele da uče da uče, u Pionirskom parku borio za prestanak blokade fakulteta i povratak na nastavu, dobio je desetku iz dermatovenerologije kod profesora-blokadera!
Naime, Pavlović je danas, 4. marta, iz dermatovenerologije imao 91 od 100 mogućih poena i dobio desetku kod profesora doktora Miloša Nikolića, šefa katedre.
Nikolić je aktivan u blokaderskim aktivnostima i bio je prisutan na mnogima, a na jednom je stajao tik uz Srđana Milivojevića, lidera Demokratske stranke.
Blokaderi ga "ispisali" sa fakulteta
Podsetimo, pre samo dva meseca blokaderi su dokazali da u svojoj prljavoj kampanji ne biraju sredstva i da se služe isključivo lažima.
Tada se društvenim mrežama širlia objava u kojoj se tvrdi da je Miloš Pavlović zapravo napustio svoj matični fakultet.
Samo objava na Instragramu je za jednu noć sakupila neverovatnih 1,4 miliona pregleda, a Pavlović je eksluzivno za Kurir demantovao izmišljotine!
Poziv novinara Kurira sa pitanjem da li je istina da se ispisao sa Medicinskog fakulteta zatekao je Miloša dok je završavao vežbe upravo iz dermatovenerologije i žurio na sledeće vežbe iz radiologije.
- Želim da obavestim javnost da je vest o mom ispisu sa fakulteta potpuna neistina. Tokom 2025. godine položio sam sve ispite treće godine i trenutno sam redovan student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10. Pokušaji da se istina zameni lažima ne mogu umanjiti rezultate ostvarene radom i posvećenošću - kazao je Pavlović za Kurir.
Kurir Politika