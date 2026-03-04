Slušaj vest

Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedan od najboljih studenata Beogradskog univerziteta, koji je široj javnosti postao poznat kada se zajedno sa drugim studentima koji žele da uče da uče, u Pionirskom parku borio za prestanak blokade fakulteta i povratak na nastavu, dobio je desetku iz dermatovenerologije kod profesora-blokadera!

Naime, Pavlović je danas, 4. marta, iz dermatovenerologije imao 91 od 100 mogućih poena i dobio desetku kod profesora doktora Miloša Nikolića, šefa katedre.

Miloš Pavlović dobio je desetku iz dermatovenerologije Foto: Privatna arhiva

Nikolić je aktivan u blokaderskim aktivnostima i bio je prisutan na mnogima, a na jednom je stajao tik uz Srđana Milivojevića, lidera Demokratske stranke.

Srđan Milivojević i Miloš Nikolić Foto: Printscreen

Blokaderi ga "ispisali" sa fakulteta

Podsetimo, pre samo dva meseca blokaderi su dokazali da u svojoj prljavoj kampanji ne biraju sredstva i da se služe isključivo lažima.

Tada se društvenim mrežama širlia objava u kojoj se tvrdi da je Miloš Pavlović zapravo napustio svoj matični fakultet.

Samo objava na Instragramu je za jednu noć sakupila neverovatnih 1,4 miliona pregleda, a Pavlović je eksluzivno za Kurir demantovao izmišljotine!

Miloš Pavlović drži mlađim studentima Medicinskog fakulteta u Beogradu vežbe iz imunologije Izvor: Kurir

Poziv novinara Kurira sa pitanjem da li je istina da se ispisao sa Medicinskog fakulteta zatekao je Miloša dok je završavao vežbe upravo iz dermatovenerologije i žurio na sledeće vežbe iz radiologije.

- Želim da obavestim javnost da je vest o mom ispisu sa fakulteta potpuna neistina. Tokom 2025. godine položio sam sve ispite treće godine i trenutno sam redovan student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10. Pokušaji da se istina zameni lažima ne mogu umanjiti rezultate ostvarene radom i posvećenošću - kazao je Pavlović za Kurir.