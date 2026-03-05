Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom o unapređenju saradnje Srbije i te organizacije.

Premijer prof. dr Macut i Alen Berse razgovarali su o evropskom putu Srbije, unapređenju demokratskih standarda, jačanju institucija, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, saopšteno je iz vlade Srbije.

Predsednik Vlade je istakao da Srbija ostaje čvrsto posvećena reformama koje doprinose jačanju demokratskih institucija i unapređenju vladavine prava.

On je ukazao na značaj saradnje sa Savetom Evrope u procesu unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu sa evropskim standardima.

Premijer Srbije zahvalio je Savetu Evrope na kontinuiranoj podršci u očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti, kao i zaštiti prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Sagovornici su razmenili mišljenja i o značaju regionalne saradnje i očuvanja stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi, dodaje se u saopštenju.

Kako je navedeno, na sastanku je istaknut značaj zajedničkih projekata koji doprinose jačanju institucija i unapređenju zaštite prava građana.

Sastanak je bio prilika za otvorenu i konstruktivnu razmenu mišljenja o ključnim pitanjima od značaja za Srbiju i region i ocenjen je kao važan korak u daljem produbljivanju saradnje Srbije i Saveta Evrope.