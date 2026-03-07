Slušaj vest

Nakon što su u Kraljevu uhapšeni dvojica muškarca pod sumnjom da su planirali ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, nakon što su blokaderi na skupu u Nišu razapeli na krst lutku sa likom Vučića, a blokaderka Ljiljana Bralović napravila karikaturu od ikone Sveti Gerogije ubija aždaju gde je predstavila blokadera Zlatka Kokanovića kako mačem ubija Vučića, stigla je nova direktna pretnja srpskom predsedniku.

Srđan Škoro, novinar iz redova blokadera, u razgovoru sa Markom Stolicom, nekadašnjim voditeljem muzičkih emisija na trećem programu tadašnje Radio-televizije Beograd, poručio je da će Vučić završiti kao Muamer el Gadafi, lider Libije koji je ubijen i masakriran pre 15 godina i nakon čije smrti je Libija potonula u građanski rat, kao i da smo "jako blizu te faze".

Srđan Škoro

- To se tačno prepozna kad je stvarni kraj, ovo je sve blizi kraja, ali nije još stvarni kraj... Kao i za MIloševića, sve se otezalo, a kad su rekli (stranci) sad je bilo dosta, tako obrišu Sadama Huseina, Gadafija, Milioševića, koga god hoćeš i tu nema lomljenja. Mi nismo još došli u tu fazu, jako smo blizu te faze - kazao je Škoro.

Politički analitičar Srđan Barac govori za Kurir da pretnje upućene predsedniku Srbije, a u kojima se pominje scenario sličan onome koji je zadesio Muamera Gadafija, predstavljaju ozbiljan pokazatelj radikalizacije političkog diskursa u Srbiji.

Barac: U demokratiji vlast se menja na izborima i kroz institucije, a ne kroz atmosferu linča i pozive na nasilje Foto: Kurir Televizija

- Kada politička borba počne da se vodi kroz pretnje nasiljem i prizivanje brutalnih scenarija iz drugih država, to više nije politika već opasno urušavanje osnovnih demokratskih principa. U demokratiji vlast se menja na izborima i kroz institucije, a ne kroz atmosferu linča i pozive na nasilje. Iskustva država koje su prošle kroz nasilne promene vlasti pokazuju da takav put gotovo uvek vodi u dugotrajnu nestabilnost, institucionalni raspad i ozbiljne društvene posledice - govori Barac.

On dodaje da su politički protesti i nezadovoljstvo u delu javnosti legitimni deo svakog demokratskog sistema, ali da granica mora da postoji.

- Kada se pređe iz političke kritike u otvorene pretnje nasiljem prema predsedniku države, time se šalje poruka da pojedinci smatraju da su iznad zakona i demokratskog poretka. Takva retorika ne doprinosi političkom dijalogu, već produbljuje podele i podiže tenzije u društvu. Zato je važno da politički akteri, ali i javnost, jasno osude svaku vrstu pretnji i nasilne retorike. Srbija mora da ostane država u kojoj se političke razlike rešavaju kroz institucije, izbore i javni dijalog, a ne kroz zastrašivanje i prizivanje nasilnih scenarija koji su u prošlosti donosili samo nestabilnost i tragediju.

Politički analitičar Dejan Miletić govori za Kurir da nasilje koje blokaderi stalno prizivaju predstavljaju direktnu pretnju ne samo predsedniku Vučiću, već i celom demokratskom izbornom procesu.

Miletić: Umesto demokratskih procesa i izbora, nudi se haos i fizički obračun, što šalje opasnu poruku celom društvu Foto: Kurir Televizija

- Deo blokadera direktno preti životu Vučića jednim svirepošću, ali takođe priziva i nasilni scenario promene vlasti jer takav ishod za legalno i legitimnog sefa jedne države, koliko god on bio nečiji politički neistomišljenik, je otvoreno zagovaranje varvarstva i poptunog bezakonja! Upravo su blokaderi ti koji ovakvim stvarima pokušavaju da obesmisle demokratske izbore, a ovakva retorika podriva sama načela demokratije. Umesto demokratskih procesa i izbora, nudi se haos i fizički obračun, što šalje opasnu poruku celom društvu - ocenjuje Miletić i dodaje da je simptomatično to što su se blokaderi setili Gadafija neposredno nakon što se Vučić sastao sa libijskim ministrom spoljnih poslova Taherom el-Baurom sa kojim je razgovarao o jačanju bilateralne i ekonomske saradnje.

- Kada na takav način "menjate" vlast velika je verovatnoća da dobijete baš ono što je usledilo u Libiji nakon Gadafijeve smrti. Građanski rat, duboko podeljena zemlja između dva rivalska centra u koja se borila sa političkom nestbilnošću i ozbiljnim ekonomskim izazovima, uprkos tome što poseduju ogromne rezerve nafte u Africi.

Muamer el Gadafi Foto: AGF s.r.l. / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da podsetimo, smrt libijskog vladara Muamera el Gadafija objavljena je u oktobru 2011. godine. Iako su zvaničnici rekli da je doktor koji je pregledao Gadafijevo telo zaključio da je on pogođen u glavu i stomak, na amaterskom video-snimku se vidi kako je Gadafi povučen za kosu sa poklopca za motor automobila, a zatim se čuju pucnji...