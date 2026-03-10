Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da Srbija ostaje posvećena unapređenju slobode izražavanja i bezbednosti novinara, a istovremeno od međunarodnih izveštaja koji se bave ovim pitanjem očekuje da budu zasnovani na potpunim i objektivnim informacijama.

Ana Brnabić je, u pismu koje je lično predala generalnom sekretaru Saveta Evrope Alanu Barseu tokom njegovog boravka u Beogradu, reagovala na izveštaj Platforme Saveta Evrope za zaštitu novinarstva i bezbednost novinara u kojem između ostalog stoji formulacija da je "u 2025. godini Srbija postala jedno od glavnih žarišta napada na slobodu medija u Evropi".

Pismo je predala Generalnom sekretaru Saveta Evrope jer je to krovna kuća Platforme. Ona je navela da Srbija, kao država koja je u potpunosti posvećena zaštiti slobode medija i bezbednosti novinara, ovakve ocene smatra utoliko ozbiljnijim i važnim za detaljno razjašnjenje.

Kaže da je nejasno na osnovu kojih konkretnih i merljivih kriterijuma autori izveštaja zaključuju da je Srbija danas "žarište napada na slobodu medija" i postavila je i nekoliko pitanja: Koji su konkretni metodološki kriterijumi i indikatori na osnovu kojih autori izveštaja određenu državu označavaju kao "žarište napada na slobodu medija", da li je u analizi izvršeno poređenje sa periodom od 2000. do 2012. godine, tokom kojeg su u Srbiji zabeleženi najteži oblici nasilja nad novinarima, kako u to vreme Srbija nije bila označena kao "žarište napada na slobodu medija", a danas jeste.

Alan Berse

Pitanje za autore izveštaja o sankcijama prema bilo kojim medijima

Upitala je i da li autori izveštaja mogu da navedu konkretne slučajeve zatvaranja redakcija ili bilo kakvih sankcija prema bilo kojim medijima odlukom državnih organa u poslednjih 10 godina u Srbiji, zatim na koji način izveštaj u svojoj analizi uzima u obzir poštovanje osnovnih profesionalnih standarda novinarstva, uključujući pravo da se čuje druga strana, pravo na odgovor, obavezu provere informacija i izbegavanje govora mržnje.

Pitala je i da li, kada određene medije podsetite na profesionalne standarde, ili kada zahtevate pravo na odgovor, to predstavlja napad na medije. Takođe, upitala je i da li autori izveštaja smatraju da bi isti kriterijumi bili primenjeni i u proceni stanja medijskih sloboda u drugim evropskim državama.

"Smatram da ozbiljna rasprava o slobodi medija mora biti zasnovana na proverljivim činjenicama, jasnoj metodologiji i uravnoteženoj analizi svih relevantnih aspekata medijskog okruženja", navela je Brnabić.

Od 2000. do 2012. neki od najtežih oblika nasilja nad medijima

Kada je reč o periodu od 2000. do 2012. godine, Brnabić je ukazala da su u tom periodu zabeleženi neki od najtežih oblika nasilja nad medijima i novinarima u novijoj istoriji zemlje.

Podsetila je da je u Jagodni 2011. godine ubijen novinar "Večernjih novosti" Milan Pantić i da niko nije odgovarao za to, kao i da je u aprilu 2007. na prozor stana novinara nedeljnika "Vreme" Dejana Anastasijevića u Beogradu bačena ručna bomba koja je eksplodirala na prozorskoj dasci njegovog stana i podsetila da je i taj slučaj ostao nerasvetljen.

Kaže i da su više navrata zabeleženi i fizički napadi na novinare, pa čak i od strane predstavnika vlasti i podsetila na incident iz 2003. godine, podsetivši da je tadašnji gradonačelnik Čačka Velimir Ilić tokom TV intervjua fizički nasrnuo na novinara pred kamerama. Ona je navela da povodom ovog incidenta nije vođen krivični postupak koji bi doveo do sudske presude, niti je, kako kaže, poznato da je izrečena bilo kakva sudska sankcija.

Prema njenim rečima, u istom periodu novinari su bili izloženi i institucionalnim pritiscima, uključujući oduzimanje nacionalne frekvencije televiziji BK 2006. godine, pa zatim gašenje te iste televizije koje je prenošeno kao ekskluzivna vest.

"Pamtimo i policijsko saslušanje novinarke i urednice lista Borba, zato što nije htela da otkrije izvor informacija", rekla je Brnabić i ocenila da ovi događaji predstavljaju neke od najtežih napada na novinare u Evropi u tom periodu. Uprkos tome, kako je primetila, navedeni period se u pojedinim međunarodnim izveštajima i dalje opisuje kao period "demokratske konsolidacije" Srbije.

Situacija od 2012. do danas

S druge strane, od 2012. godine do danas, uprkos snažnoj političkoj polarizaciji i izuzetno dinamičnoj javnoj debati, u Srbiji, kako je istakla, nije zabeležen ni jedan sličan incident, nije bilo administrativnih odluka državnih organa kojima bi se zabranio rad bilo kojeg medija ili zatvorila redakcija.

Ona je navela da je država uspostavila institucionalne mehanizme za rasvetljavanje starih slučajeva, uključujući Komisiju za istraživanje ubistava novinara upravo sa ciljem da se pokuša da se zločini iz prethodnih decenija temeljno istraže uprkos vremenskoj distanci. "Sve pretnje upućene novinarima istražuju se i procesuiraju po hitnoj proceduri, dok je u istom periodu osnovan veliki broj novih medija, od kojih je značajan deo izrazito kritičan prema vlasti", navela je Brnabić u pismu.

Primer Nemačke i Srbije

Ona je kazala da u pojedinim evropskim državama politički zvaničnici redovno pokreću sudske postupke kako bi zaštitili svoju čast i ugled od uvreda ili netačnih navoda u medijima i ukazala da su u Nemačkoj, na primer, zabeleženi brojni slučajevi u kojima su i najviši politički funkcioneri koristili takve pravne mehanizme.

Kako je dodala, u Srbiji ovo nije slučaj, pa je pitanje - ukoliko bi se ista praksa primenjivala u Srbiji, kakva bi se kvalifikacija u međunarodnim izveštajima u tom slučaju koristila.

Brnabić kaže da posebno zabrinjava činjenica da izveštaj gotovo u potpunosti zanemaruje pitanje profesionalnih standarda u delu medijskog prostora koji se u pojedinim međunarodnim analizama označava kao "nezavisan". Kako kaže, u programima pojedinih televizija i medija koji posluju u okviru Junajted grupe tokom prethodnih godina emitovani su sadržaji u kojima se predsednik Republike Srbije naziva "huljom", "produktom zmijskog legla", pa čak i "Luciferom".

Vulgarnan i uvredljiv rečnik na račun predsednika Republike

Dodaje da su zabeleženi i brojni slučajevi u kojima se novinari i voditelji tih medija predsedniku Republike obraćaju izuzetno vulgarnim i uvredljivim rečnikom, uključujući i najgrublje uvrede i psovke na račun članova njegove porodice. "Ovako nešto bi bilo teško zamislivo videti i čuti na bilo kojem mediju u samoj EU, te smatram da je legitimno postaviti pitanje zašto ovakvi primeri javnog govora, koji bi u mnogim evropskim državama bili prepoznati kao nedopustivi, gotovo nikada ne nalaze mesto u međunarodnim izveštajima o medijskim slobodama u Srbiji", upitala je Brnabić.

Ona kaže da ovakvi primeri postavljaju važno pitanje u kojoj meri se u međunarodnim izveštajima o medijskim slobodama uzimaju u obzir i profesionalni standardi novinarstva, a ne isključivo političke ocene ili uređivačke pozicije pojedinih medija.

"Daću i neverovatan primer samo jednog televizijskog programa medija pomenute grupe, u kojem je predsednik Republike pomenut više od četiri stotine puta, uz nekoliko desetina izrazito negativnih ličnih kvalifikacija.

U pojedinim medijima objavljivane potpuno neosnovane i netačne tvrdnje

Pored toga, u pojedinim medijima objavljivane su i potpuno neosnovane i netačne tvrdnje, uključujući navode da je vozilo iz pratnje predsednika Republike učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je povređeno dete sa cerebralnom paralizom, što se kasnije pokazalo kao potpuno netačna informacija", rekla je Brnabić.

Ocenila je da ti mediji prvo nisu poštovali minimum profesionalnih standarda, kao na primer da pre objave vesti kontaktiraju nadležne institucije i provere informacije, a zatim se, kako kaže, nisu udostojili ni da objave demanti.

Primeri ličnih uvreda i govora mržnje

"Istovremeno, u javnom prostoru zabeleženi su i brojni primeri ličnih uvreda i govora mržnje, uključujući homofobne uvrede upućene meni lično, isključivo zbog moje seksualne orijentacije", ukazala je ona. Ona je istakla i da je u pojedinim medijskim programima i javnim nastupima pojedini autori i komentatori ne oslovljavaju imenom, već koriste pogrdne nadimke, dok su je u javnom prostoru nazivali i "greškom prirode", isključivo zbog njene seksualne orijentacije.

Navodeći da se ovakvi oblici ličnih uvreda i diskriminatornog govora teško mogu dovesti u vezu sa standardima profesionalnog novinarstva, Brnabić je naglasila da, ipak, do danas nije zabeležena značajnija reakcija ni domaćih medijskih udruženja niti međunarodnih organizacija povodom ovakvih primera javnog diskursa.

"Niko od državnih funkcionera nikada nije pokrenuo sudski postupak protiv ovih medija, uključujući ni mene lično, iako bi za to, sudeći po navedenim primerima, postojali brojni osnovi", rekla je ona. Naglasila je da Srbija ostaje posvećena unapređenju slobode izražavanja i bezbednosti novinara, ali istovremeno očekuje da međunarodni izveštaji koji se bave ovim pitanjem budu zasnovani na potpunim i objektivnim informacijama.

"Uverena sam da samo takav pristup može doprineti očuvanju kredibiliteta institucija koje imaju važnu ulogu u zaštiti demokratskih vrednosti u Evropi", zaključila je predsednica Skupštine Srbije.