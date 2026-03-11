Slušaj vest

Zakulisnim radnjama u blokaderskom pokretu, koje su isplivale nakon dešavanja u Smederevskoj Palanci gde su se predstavnici samozvane "beogradske centrale plenuma" pod kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" pojavili u "pet do 12" sa zahtevom da prečiste listu kanidata za lokalne izbore od pripadnika opozicije, uprkos ranije postignutom dogovoru na lokalu, nema kraja!

Sada su se oglasili predstavnici tzv. studentskog pokreta koji su pokušali da objasne šta se tačno desilo i zašto su doneli odluku da na izbore izađu samostalno.

Oni navode da je opozicija počela sa uslovljavanjem tzv. studenata.

"Naša ideja za Smederevsku Palanku jeste bila da se na lokalne izbore izađe sa zajedničkom listom studenata i opozicije. Imali smo samo jedan uslov, da studenti, kao trenutno dominantni društveni akteri koji uvažavaju najveće poverenje građana, formiraju listu. Opozicione stranke, svesne svog niskog rejtinga, na to su prvobitno pristale. Međutim, vrlo brzo je došlo do prvih komplikacija, pojedini predstavnici opozicije počeli su sa uslovljavanjem studenata, a nesumnjivo i sa paralelnim dogovorima. Njihova ideja bile su izmene sastava liste kandidata za odbornike. To prethodnih dana niko nije pomenuo, zašto? Sve je urađeno planski, neposredno pred početak prikupljanja potpisa za tu prvobitnu, zajedničku listu, koja je kasnije izmenjena i više nema nikakve veze sa studentima, to je lista "Izlečimo sistem - da Palanka ozdravi”. Smatramo da su pojedini lokalni opozicioni političari sve ovo činili netransparentno i u kratkom roku, kako bi što više potpisa prikupili pod velom prikupljanja za studente. Niko od njih već nekoliko dana to nije objasnio", navode u saopštenju.

Grube reči

Dodaju da je opozicija obmanjivala građane, te da su im opozicionari uputili grube reči.

"Mi, studenti, tada smo odlučili da se povučemo iz procesa sakupljanja potpisa, dok je opozicija isti nastavila, pri tom krijući imena na listi i tako obmanjujući naše sugrađane. Mnogi sugrađani su to prepoznali, jer su na prikupljanju potpisa zatekli samo jednog studenta, koji je ujedno i blizak rođak režisera ove drame, lokalnih opozicionara Slađane i Miloša Mrvovića, što je u njima budilo sumnju, ispostaviće se - opravdanu. Svesni težine procesa formiranja i podnošenja nove, studentsko-građanske izborne liste, prvo smo uložili napor da na sastanku sa lokalnom opozicijom dođemo do rešenja koje bi omogućilo pobedu nad SNS-om u Smederevskoj Palanci. Svi tada prisutni članovi opozicionih stranaka (DS, SSP i SRCE) odlučili su da prihvate naš predlog, povuku se i ostave listu studentima, da je formiramo u skladu sa dobro poznatim načelima studentskog pokreta. Međutim, iznenađenjima nikad kraja. Slađana i Miloš Mrvović, članovi opozicionih stranaka SSP i SRCE, odbili su da nam predaju dokument Sporazum o osnivanju grupe građana sa prikupljenim potpisima podrške, uz grube reči, iako dan ranije na pomenutom sastanku nisu imali ništa protiv toga da listu prepuste studentima", dodali su.

Zaključuju da im je lista oteta i da je na njoj 17 kandidata, većina iz stranke SRCE čiji je lider Zdravko Ponoš.

"Mi nećemo ništa što je oteto, nećemo ucene, laži i pretnje", naveli su na kraju saopštenja tzv. studenti.