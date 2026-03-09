Slušaj vest

Lokalni izbori zakazani za 29. mart pretvorili su se u pravu arenu sukoba u blokaderskom frontu - između opozicije i tzv. studentske liste - a u jednoj od opština koja uskoro bira odbornike razdor je kulminirao optužbama studenata blokadera iz Smederevske Palanke da ih je opozicija obmanula iskoristivši njihovo ime kod građana!

Naime, kako je preneo blokaderski portal Mašina, lista "Izlečimo sistem - da Palanka ozdravi" trebalo je da bude "studentska", ali je ju je "kompromitovala opozicija", te su sada prinuđeni da ponovo skupljaju potpise za izbore, a rok za predaju ističe danas!

Konkretno, listu za lokalne izbore kompromitovala je, prema rečima aktivistkinje Valentine Talijan, stranka Srce Zdravka Ponoša i bivši opozicionari Miloš Mrvović i Slađana Mrvović, tako što su stranački aktere, koji su bili u donjem delu liste, stavili na vrh!

Talijan: Bilo je tu svega, nasrtanja, pretnji...

- Bilo je tu svega, bilo je verbalnih napada, bilo je nekih fizičkih konfrontacija, ne baš do udaraca ali do nasrtanja, bilo je pretnji. Ali studenti istrajavaju. Ne mogu da kažem da nema straha, ali prosto - odlučili smo svi, kao građani i kao studenti, da se borimo, pa ćemo videti šta će se dogoditi do finalne predaje - ispričala je aktivistkinja Valentina Talijan.

Optužbama na račun opozicije priključili su se "studenti u blokadi" sa Pravnog fakulteta u Beogradu.



S druge strane, blokaderi opozicionari našli su se šokirani kad su im došli navodni "predstavnici plenuma iz Beograda" s "pročišćenom listom" koji nisu želeli da se predstave, već je jedan od njih kazao da je njegovo šifrovano ime "Kaluđer"!

Igraju igru

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost da je u nekoliko lokalnih samouprava, pored Smedervske Palanke došlo do "raskola između tradicionalne opozicije i predstavnika blokaderskog pokreta koji sebe nazivaju studentima u blokadi".

- Na delu je klasična borba za opozicioni deo "kolača", odnosno deo glasova opozicije. I oni su sami svesni da tih glasova nema mnogo, a oni nikako ne mogu da se dogovore ni kako će da izađu na izbore, ni ko će biti njihovi predstavnici, a ni kakav im je plan i program. Naravno, najveći problem je oko kanidata, ima previše njih, previše suprotstavljenih struja u samom blokaderskom pokretu, deo njih ne želi predstavnike opozcije među svojim redovima, sa druge strane neko smatra da je potrebna stranačka infrastruktura i logistika koju tzv. "studenti u blokadi" nemaju... Oni nemaju stranačku organizaciju poput SNS recimo, gde se zna organizaciona šema i zna se ko je zadužen za šta... Naravno, veći deo opozcije neće da blanko podrže nekogm a da ne znaju ni koga i ne žele da njiihove stranke nestanu - objašnjava Grubešić i naglašava da je ovo "očekivan scenario":

- Ovde se još jednom pokazalo da to kako su blokaderi zamislili da iskoriste infrastrukturu i glasove pojedinih partija i da posle samo sklone te ljude - da takav prinicip ne može da prođe. Sa druge strane, deo opozcije isto navodno poziva studenete blokadere na dijalog u želji da izbiju upravo oni u prvi plan. Smatram da će se isti ovakav obrazac sukoba ponoviti i na parlamentarnim izborima, a i da će se međusobni raskol blokadera samo produbljivati.

Haos i metež

Politički filozof Dragoljub Kojčić govori za Kurir da je "haos i metež u opozicionim redovima" i pred lokalne izbore, ali i inače, zapravo samo izraz nepostojanja programa, ali ni drugih ideja osim da se dokopaju vlasti.

- Procedure kojima bi svaka politička organizacija birala svoje kanidate za izbore, ovde uopšte ne postoje. Nekakvi sumnuti plenumi i nevidljivi poslenici su na njihovim izborim listama,a niko ne sme da se pojavi pod svojim imenom i prezimenom. Mada, njihova imena i prezimena ionako nikome ništa ne bi značili osim njihovij užoj familij... Pomenuti "Kaluđer" je slika i prilika, a da kažemo modernijim jezikom foto-robot današnjeg blokadera - kaže Kojčić.

Đilas o studentima sa kodnim imenima

Informacije o raspadu blokaderske listeu Smederevskoj Palanci potvrdio je i lider SSP Dragan Đilas, koji je rekao da su vođeni su razgovori predstavnika lokalnih stanačkih organizacija i jednog studenta koji je imao ovlašćenje beogradskih studenata oko formiranja zajedničke liste, i da su ti razgovori počeli jako davno.

On je u svom obraćanju na društvenim mrežama, nakon što su stigle optužbe predstavnika "studentske liste" iz Smederevske Palanke, izneo svoj deo priče, optuživši studente iz Beograda koji su se krili iza kodnih imena "Kaluđer" i "Alek" da su srušili dogovor pred samu predaju liste.

