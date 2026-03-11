Slušaj vest

"Ko mu ne bi predao sudbinu svoje dece, grada i države u ruke, gle kako samom pojavom uliva poverenje…", jedan je od komentara na mrežama koji se u Boru pojavio na kandidata tamošnje blokaderske liste.

Reč je o Marku Andrejeviću, studentu istorije, koji pretenduje na sam vrh vlasti u ovom gradu na istoku Srbije.

Foto: X printscreen

O njemu se zasad ne zna mnogo sem da je kandidat studentske liste i građanske opcije na šta ni sam u nedavnom TV gostovanju na N1 nije umeo precizno da odgovori pa se dosetio solomonskog rešenja - da je to lista studenata i građana?!

Pohvalio se i neverovatnom činjenicom da je lista na kojoj je on uspela da za dva dana prikupi čak 1.000 potpisa (u gradu od 40.000 ljudi), posle čega je ocenio da je to ubedljivo najdominatnija lista u Boru naspram svih ostalih?!

Iako mu je novinarka sve vreme pomagala da se izrazi, nije sa sigurnošću uspeo da odgovori na pitanje da li su im opozicione stranke dale podršku.

Andrejević je čvrsto uveren da su Borani prepoznali, kako je sam rekao, da u njemu i njegovim saborcima blokaderima leži potencijal da oni preuzmu odgovornost za grad u kom žive jer smatraju da je prethodnih godina Borom rukovođeno neodgovorno?!

Bor nije izuzetak jer ima još gradova u Srbiji u kojima su ličnosti veoma upitnog karaktera ubeđene da baš one treba da ih predvode.

Isti je slučaj sa Andrejevićem koji niže biser za biserom pa tako kaže da su "oni u Boru željni da se pitaju u svom gradu".

Istom onom Boru koji je prema popisu 2022. brojao 40.000 i nešto duša i iz kog je zbog propasti, bede, nemaštine i nemanja posla i plate svojevremeno pobeglo skoro 20.000 ljudi, čitav jedan grad u Srbiji... Najveći talas odlazaka zabeležen je od 2002. godine naovamo u gradu koji je tonuo u bedu i propast dok država nije dovela kineski Ziđin.

I to nije sve, on dalje kaže da želi da se pita za svoj grad, kao i da ono što se u Boru proizvede u Boru i ostane...

Veorvatno misli na prosečnu platu u Srbiji koja je u Boru jedna od najviših, veća i od one u Novom Sadu - prema podacima iz januara 2025. godine, kada je iznosila 132.383 dinara (prema podacima RZS), što je bilo pre više od godinu dana?!

Podsetimo, najviše plate u januaru 2025. godine isplaćene su u Beogradu i Boru, gde su neto zarade premašile 1.100 evra.

U istom Boru za koji kaže da tokom prikupljanja potpisa nije video nijedan incident.