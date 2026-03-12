Slušaj vest

U okviru Strategije "Srbija 2030", najavljeno je donošenje novog zakona, kojim treba da se unapredi položaj roditelja dece sa teškim zdravstvenim stanjem ili sa posebnim potrebama.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da se završetak izrade nacrta zakona o roditelju-negovatelju očekuje do juna meseca.

Milica Đurđević Stamenkovski je rekla da je jedan deo javnosti bio uznemiren, jer u Narodnoj skupštini nije bila usvojena predložena verzija zakona.

"Verzija nije predviđala uplatu poreza i doprinosa, samim tim roditelji-negovatelji ne bi ostvarili pravno na penziono osiguranje. Naša logika je bila da mi već u našem postojećem Zakonu o socijalnoj zaštiti imamo odredbu koja predviđa, da ukoliko roditelj u trajanju od 15 godina neguje dete, dakle nije radno angažovan, koje je korisnik uvećane tuđe nege i pomoći, on kada ispuni starosne uslove može ostvariti pravo na minimalnu penziju", rekla je Đurđević Stamenkovski za RTS.

Ministarka je rekla da će država davati mesečno na roditelja-negovatelja iznos veći od 100.000 dinara.

"Predlogom sa kojim ćemo sada izaći imaćemo uplatu poreza i doprinosa za svaki mesec. Njima će biti uračunata svaka godina staža, a ne da oni moraju 15 godina da neguju dete da bi se tih 15 godina prepoznalo kao uslov za ostvarivanje prava na penziju", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ključni kapital - prepoznavanje kao kategorija

Ministarska naglašava da je ključni kapital ovog zakona to što će roditelji-negovatelji biti prepoznati kao kategorija.

"Prvi put ovako nešto uvodimo u sistem socijalne zaštite. Na iznos od 40.000 dinara, koje je pravo koje ostvaruju njihova deca, roditelji-negovatelji ostvarili bi naknadu od 65.000 dinara neto svakog meseca i uplatu poreza i doprinosa, čime bi ta bruto plata bila preko 90.000 dinara tokom svakog meseca. Oni bi imali naravno penzijsko i zdravstveno socijalno osiguranje", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Printscreen RTS

Ona smatra da će Nacrt zakona biti završen i pre juna.

"Duboko verujem da će angažman svih u Radnoj grupi, gde su i udruženja koja zastupaju interese roditelja, a ne samo predstavnici institucija. Apsolutno je bila inkluzivna Radna grupa sa širokim pristupom i sa mogućnošću da svako može da iznese svoje mišljenje. Smatrali smo da ovo treba da bude pitanje opšteg dogovora i konsenzusa pre svega sa njima, roditeljima, koji treba da budu korisnici ovog zakona", rekla je ministarka.

Šta nakon punoletstva?

Kad deca napune 18 godina postoji mogućnost da, ukoliko imaju najmanje jednu godinu staža, dobiju invalidsku penziju, navodi ministarka.

"Oni i danas imaju pravo na procenu komisije na ličnu invalidninu. Većina roditelja želi da njihova deca budu radno angažovana. Mnogo njih je fizički slabo da pomogne sebi, ali je mentalno očuvano i sposobno, samim tim za neke vrste radnog angažmana. Ministarstvo se bavi unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom", zaključila je Đurđević Stamenkovski.