- U selu Miščići kod Novog Pazara, u rodnom mestu Svetog Save, obišla sam porodicu Tiosavljević, simbol pravog bogatstva - istakla je ministarka.

Ona kaže da su pet ćerki i jedan sin ispunili ovu kuću radošću, smehom i životom.

- U takvim domovima, gde je porodica najveća vrednost, čuva se ono čemu nas je i Sveti Sava učio – vera, sloga i ljubav među ljudima. Upravo iz takvih kuća, takvih porodica i iz ovakvih sela, rađa se i raste budućnost Srbije.

