Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski obišla je porodicu Tiosavljević u selu Miščići kod Novog Pazara.
Društvo
PET ĆERKI I JEDAN SIN ISPUNILI SU OVU KUĆU RADOŠĆU, SMEHOM I ŽIVOTOM: Ministarka Stamenkovski posetila Tiosavljeviće u Miščićima, rodnom mestu Svetog Save
Slušaj vest
- U selu Miščići kod Novog Pazara, u rodnom mestu Svetog Save, obišla sam porodicu Tiosavljević, simbol pravog bogatstva - istakla je ministarka.
Ona kaže da su pet ćerki i jedan sin ispunili ovu kuću radošću, smehom i životom.
- U takvim domovima, gde je porodica najveća vrednost, čuva se ono čemu nas je i Sveti Sava učio – vera, sloga i ljubav među ljudima. Upravo iz takvih kuća, takvih porodica i iz ovakvih sela, rađa se i raste budućnost Srbije.
Reaguj
Komentariši