Predsednik Aleksandar Vučić večeras u emisiji 'Četvrtkom u 9' govori o aktuelnim svetskim i državnim temama, uključujući neutralnu politiku Srbije.
Politika
TAČNO U 21 ČAS! Vučić večeras gost emisije na RTS: Predsednik će govoriti o svim svetskim temama, ekonomiji i napretku Srbije, izborima 29. marta!
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Četvrtkom u 9", na Radio-televiziji Srbije (RTS).
Predsednik će govoriti o svim aktuelnim svetskim i državnim temama.
- U vreme kada geopolitički lomovi i ratovi menjaju svet, kakav je do sada bio — gde je pozicija Srbije? Da li je u vremenu opredeljivanja moguća neutralna politika? Kako će se sve ovo odraziti na ekonomiju Srbije sada, a kako sve do 2035. Šta donose lokalni izbori u 10 opština 29. marta? Kako gleda na neke martovske dane koji su zauvek promenili Srbiju. Gost, predsednik Aleksandar Vučić - naveo je predsednik prethodno u najavi.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši