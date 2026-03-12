- U vreme kada geopolitički lomovi i ratovi menjaju svet, kakav je do sada bio — gde je pozicija Srbije? Da li je u vremenu opredeljivanja moguća neutralna politika? Kako će se sve ovo odraziti na ekonomiju Srbije sada, a kako sve do 2035. Šta donose lokalni izbori u 10 opština 29. marta? Kako gleda na neke martovske dane koji su zauvek promenili Srbiju. Gost, predsednik Aleksandar Vučić - naveo je predsednik prethodno u najavi.