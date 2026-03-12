Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je danas rekao da će upozoriti NATO na hipersonične rakete koje ima Srbija.

"Ja sam predsednik brojčano i teritorijalno male zemlje. Nisam Tramp, Putin, veliki predsednici koji sve s lakoćom rešavaju. Za mene nema lakih stvari, naravno da imam strah. Ja hoću mir, a ne rat i sukobe. Usred ničega, javlja se vojna saradnja, vojni savez između Tirane, Prištine i Zagreba. Naravno da sam u strahu, ja pre svega moram da čuvam stabilnost zemlje. Jedini stvarno izabran na izborima sam ja. Kada pravite vojnu alijansu sa nekim entitetom i nemate objašnjenja zašto ste to napravili, a jasno nam je zašto... Plenković je rekao da to nije upereno protiv Srbije, da mi tome pridajemo prevelike značaje... Ja sa ga saslušao i to je to. Da li i dalje imam tu dozu nelagode i straha? Imam", rekao je predsednik Vučić gostujući na RTS i dodao:

"Godinu dana slušate priču kako je Srbija kupila polovne rafale, oni nove, oni će dobiti meteor raketu, oni su sve jači nego mi i mi ćutimo. Ja kažem da, zato što ste jaki, zato imam tu dozu straha što formirate vojne saveze. Ne bih ja potcenjivao snagu Vojske Srbije, a još manje njihovu. U čudu su se našli kad su videli da mi imamo te rakete. Imamo stvari koje ne pokazujemo".

Vučić je rekao da Zagreb neće odlučivati šta će Srbija da ima. Istakao je da se Srbija sprema da bude napadnuta od strane saveza koji formiraju Priština, Tirana i Zagreb.

Ocenio je da oni čekaju trenutak kada će nas napasti.