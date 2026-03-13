Slušaj vest

Statistika Kancelarije za Kosovo i Metohiju pokazuje da su se napadi na Srbe intenzivirali od 2021. godine i dolaska Aljbina Kurtija na čelo Vlade u Prištini. Do sada je zabeleženo ukupno 735 slučajeva etnički motivisanih napada na pripadnike srpske zajednice na KiM.

Prema podacima Kancelarije za KiM napad na Bojana Zdravkovića sedamnaesti je incident od početka godine u kojoj su žrtve bile Srbi sa Kosova i Metohije.

Bojan Zdravković Foto: Youtube Prinscreen

Naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu u Leposaviću Petar Ristanović upozorava da će se ovakvi incidenti nad Srbima na KiM pojačati nakon 15. marta kada bi trebalo da stupe na snagu zakoni o strancima i stranim vozilima.

"To je nešto što se događalo i što će se događati, verujem u još većoj meri ukoliko od 15. marta započne implementacija zakona koje su u kosovskim institucijama doneseni u prethodnom periodu, a koji za cilj imaju konačno gašenje preostalih srpskih institucija", kaže Ristanović za portal RTS.

Tvrdi da će sprovođenje tih zakona sasvim sigurno proći "uz određeni stepen nasilja".

"Koliki će taj stepen nasilja biti - videćemo", naglašava Ristanović.

Istoričar Petar Ristanović Foto: Printscreen RTS

Prema njegovim prebijanje Bojana Zdravkovića se uklapa u "kliše poruka" Srbima na KiM.

"Protekle dve i po decenije ma koliko iz Prištine pričali o želji da integrišu Srbe, stvarna želja je da Srba praktično ne bude na teritoriji Kosova", smatra ovaj istoričar.

Upitan da li bi se ovaj incident mogao povezati i sa mogućim ponovljenim izborima na KiM, Ristanović kaže da se oni događaju "praktično konstantno".

"Sasvim sigurno to je jedna vrsta taktike koja Kurtiju odgovara i koju je u ranijem periodu primenjivao. U krajnjoj liniji to je nešto što se svuda u svetu može videti da autoritarni režimi koji imaju probleme na unutrašnjem planu nude 'rešenja' kroz neku vrstu agresivne nacionalne politike i retorike kroz pronalaženja neprijatelja i krivca za sve u nekome drugom. U ovom slučaju za Albance su to Srbi", smatra Ristanović.

Podsećamo, Bojanu Zdravkoviću i njegovom bolesnom ocu iz Paralova kod Gnjilana policija nije dozvolila da automobilom bez ovlašćenja pređu administrativni punkt Bela zemlja prema Bujanovcu, gde su krenuli po lekove.