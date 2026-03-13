Slušaj vest

Statistika Kancelarije za Kosovo i Metohiju pokazuje da su se napadi na Srbe intenzivirali od 2021. godine i dolaska Aljbina Kurtija na čelo Vlade u Prištini. Do sada je zabeleženo ukupno 735 slučajeva etnički motivisanih napada na pripadnike srpske zajednice na KiM.

Prema podacima Kancelarije za KiM napad na Bojana Zdravkovića sedamnaesti je incident od početka godine u kojoj su žrtve bile Srbi sa Kosova i Metohije.

bojan zdravkovic.jpg
Bojan Zdravković Foto: Youtube Prinscreen

Naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu u Leposaviću Petar Ristanović upozorava da će se ovakvi incidenti nad Srbima na KiM pojačati nakon 15. marta kada bi trebalo da stupe na snagu zakoni o strancima i stranim vozilima.

"To je nešto što se događalo i što će se događati, verujem u još većoj meri ukoliko od 15. marta započne implementacija zakona koje su u kosovskim institucijama doneseni u prethodnom periodu, a koji za cilj imaju konačno gašenje preostalih srpskih institucija", kaže Ristanović za portal RTS.

Tvrdi da će sprovođenje tih zakona sasvim sigurno proći "uz određeni stepen nasilja".

"Koliki će taj stepen nasilja biti - videćemo", naglašava Ristanović.

Petar Ristanović.jpg
Istoričar Petar Ristanović Foto: Printscreen RTS

Prema njegovim prebijanje Bojana Zdravkovića se uklapa u "kliše poruka" Srbima na KiM.

Ne propustitePolitikaLUPALI SU MI ŠAMARE, ŠUTIRALI I SVE VREME PSOVALI SRPSKU MAJKU: Bojan Zdravković opisao torturu koju je preživeo od tzv. kosovske policije!
bojan zdravkovic.jpg

 "Protekle dve i po decenije ma koliko iz Prištine pričali o želji da integrišu Srbe, stvarna želja je da Srba praktično ne bude na teritoriji Kosova", smatra ovaj istoričar.

Upitan da li bi se ovaj incident mogao povezati i sa mogućim ponovljenim izborima na KiM, Ristanović kaže da se oni događaju "praktično konstantno".

"Sasvim sigurno to je jedna vrsta taktike koja Kurtiju odgovara i koju je u ranijem periodu primenjivao. U krajnjoj liniji to je nešto što se svuda u svetu može videti da autoritarni režimi koji imaju probleme na unutrašnjem planu nude 'rešenja' kroz neku vrstu agresivne nacionalne politike i retorike kroz pronalaženja neprijatelja i krivca za sve u nekome drugom. U ovom slučaju za Albance su to Srbi", smatra Ristanović.

Podsećamo, Bojanu Zdravkoviću i njegovom bolesnom ocu iz Paralova kod Gnjilana policija nije dozvolila da automobilom bez ovlašćenja pređu administrativni punkt Bela zemlja prema Bujanovcu, gde su krenuli po lekove.

Kurir Politika/RTS

Ne propustiteSRBI NA KIMGRAĐANI SEVERNE MITROVICE: Oduzimaju nam sva prava, posle 15. marta biće nam još teže
Screenshot 2025-10-15 193317.jpg
PolitikaZLATAN ELEK ZA KURIR Ćutanje međunarodne zajednice na Kurtijeve nove jednostrane poteze značilo bi da postoji plan etničkog čišćenja Srba!
Zlatan Elek.jpg
SRBI NA KIMDELEGACIJA SRPSKE LISTE S NOVIM ŠEFOM UNMIKA: Sve teža bezbednosna i politička situacija u kojoj se nalaze Srbi na Kosovu i Metohiji
sl_0.jpg
SRBI NA KIM"NIJEDAN SRBIN NIJE SPREMAN DA MU DETE UČI DA JE JAŠARI HEROJ" Simić o pokušaju progona lekara, profesora i studenata sa KiM: Srpski narod u talačkoj krizi
Screenshot 2025-09-25 104238.jpg