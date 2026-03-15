KIineski list "Global Tajms" preneo je reči predsednika Srbije Alekandra Vučića da je Srbija nedavno kupila kineske balističke rakete vazduh – zemlja CM-400AKG, čime je postala prvi evropski korisnik tog naoružanja, dok je jedan kineski stručnjak istakao visok nivo kompatibilnosti rakete sa postojećim avionima.

"Global Tajms" je citirao kineskog vojnog novinara i eksperta Vang Janana, koji je za rakete CM-400AKG rekao da omogućavaju integraciju i visoku kompatibilnost, uz nadgradnje računara za upravljanje vatrom i softvera u nekineskom avionu, kakav je "Mig-29".

- Ova vrsta rakete privukla je značajnu pažnju na međunarodnom tržištu naoružanja, jer omogućava lakim i srednjim lovačkim avionima da steknu sposobnosti udara na velikim daljinama, koje su ranije bile ograničene na teške lovce ili bombardere - izjavio je Vang za "Global tajms".

Dodao je da raketa takođe omogućava precizne udare na velikim daljinama protiv kopnenih ciljeva, što je sposobnost koja tradicionalno nije bila dostupna standardnim lovačkim avionima.

Radovi na integraciji obavljeni unapred

- Kao lovci srednje veličine, srpski avioni MiG-29 sada poseduju tu sposobnost, što predstavlja veoma značajno unapređenje za Srbiju i druge vazduhoplovne snage koje obično raspolažu ograničenim brojem relativno lakih aviona - rekao je Vang.

On je pojasnio da su, u ovom slučaju, radovi na integraciji završeni unapred, a da su potrebna softverska i hardverska prilagođavanja ugrađena u nosač za lansiranje rakete.

-Drugim rečima, sama raketa i njen nosač omogućavaju bezmalo uključi i koristi primenu na drugim (nekineskim) lovcima, što im omogućava upotrebu rakete uz minimalne izmene - istakao je stručnjak.

"Global Tajms" je podsetio čitaoce da je CM-400AKG nadzvučna raketa namenjena za uništavanje zgrada i radarskih položaja. Prikazana je na aero-mitingu u Džuhaju, u južnoj kineskoj pokrajini Guangdung.

Raketu proizvodi korporacija "Čajna Erspejs Sajens end Industri". Raketa kojom sada raspolaže srpska vojska može da nosi eksplozivnu bojevu glavu od 150 kilograma ili probojnu bojevu glavu od 200 kilograma i ima domet do 400 kilometara.

List je preneo i Vučićeve reči da Srbija poseduje "značajan broj tih raketa" i da će ih "imati još više", te da je srpsko ratno vazduhoplovstvo prilagodilo svoje lovce "MiG‑29" ruske proizvodnje, kako bi moglida noserakete CM-400AKG.