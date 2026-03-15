Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je danas da je za Srbiju na evropskom putu ključni zadatak da dostigne uslove za tzv. IBAR, odnosno za izveštaj o dostizanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24.

Starović je rekao da kada se govori o radu operativnog tima, čiji je i on deo, plan i ambicija je da se do kraja prve polovine ove godine, odnosno do kraja juna, najveći deo tih obaveza ispuni.

- Bez obzira koji će biti ishod debata o primanju u EU koje se sada vode, kakav će biti konkretno model nove metodologije, mislim da je gotovo izvesno da neophodni preduslov za pristup bilo kojoj formi pridruživanja zapravo bude tzv. IBAR odnosno adekvatan nivo ispunjenosti merila u poglavljima 23 i 24 - naveo je Starović za RTV.

Istakao je da je zajednički tekst koji su nedavno za nemački Frankfurter algemajne cajtung napisali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama, a u kome ne traže pravo veta već prijem u Evropsku uniju i Šengensku zonu, naišao na veoma pozitivne reakcije u Briselu.

- To je ono što možemo da čujemo u diplomatskim krugovima, jer se prepoznaje da su i predsednik Srbije i predsednik albanske vlade zapravo krenuli u susret diskusijama, koje se na veoma intenzivan način trenutno vode kako unutar same Evropske komisije, tako i među državama članicama. Dakle, prepoznaje se jedna vrsta proaktivnog pristupa, očekujući ishod diskusije, čiji mi nismo deo formalno jer nismo članice EU, ali koje će sasvim izvesno rezultovati nekakvom novom metodologijom politike proširenja - rekao je Starović.

Naveo je da je Evropska komisija nedavno, pre manje od 10 dana, imala brifing sa državama članicama gde su izloženi pravci razmišljanja ili modeli proširenja, njih tri ili četiri, od kojih su neki odbačeni od strane ključnih država, kao što je model obrnutog članstva.

O njemu se, dodao je, pričalo jedno vreme i tu bi se u kontekstu anticipiranog mirovnog sporazuma vezanog za završetak rata u Ukrajini omogućilo Ukrajini, a možda i drugim državama kandidatima, da veoma brzo, već 2027. godine, postane punopravna članica na papiru, uz brojne restrikcije, prelazne periode i tako dalje.

Naveo je da se čini da je to u ovom momentu odbačeno kao model, ali da postoji još nekoliko modela o kojima se veoma intenzivno debatuje.

- Rekao bih da i predsednik Vučić ide u susret pretpostavljenom ishodu tih razgovora koji se vode. Ono što ostaje na stolu jeste model ubrzanog, postepenog pristupanja, gde bi se omogućilo u nekim fazama bez forme punopravnog članstva, ali da se države kandidati integrišu u određene sektorske politike EU. To bi za nas bilo veoma značajno, zbog pristupa jedinstvenom evropskom tržištu jer to daje ozbiljne mogućnosti za našu privredu. Čak bih se usudio da kažem da je suštinski važnije od onih veoma atraktivnih, kohezionih i strukturnih fondova Evropske unije i ono što stoji iznad svega, svakako jeste pristup šengenskom prostoru, punopravno članstvo u šengenskom prostoru i pre članstva u samoj EU - istakao je on.

Govoreći o dostizanju prelaznih merila u poglavljima 23 i 24 osvrnuo se i na tzv. Mrdićeve zakone i rekao da se očekuje dolazak Venecijanske komisije u Beograd i da je njihova procena da će do juna izdati svoje meritorno mišljenje.

- Za to mišljenje smo mi već unapred rekli da ćemo ispoštovati i potpuno ispuniti preporuke koje budu došle od strane Evropske komisije. One će biti uvažene i ukoliko bude bilo potrebe da se dodatno izmene ili unaprede ova zakonska rešenja, mi smo za tako nešto spremni, ali čekamo meritorno, stručno ekspertsko mišljenje Venecijanske komisije i ne želimo da se vodimo različitim tumačenjima, interpretacijama, medijskim natpisima i slično - rekao je Starović.

Starović je rekao i da će tokom sledeće sedmice zajedno sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić boraviti u poseti Briselu gde će razgovarati sa relevantnim „stejkholderima“ iz Evropske komisije i Evropskog parlamenta.