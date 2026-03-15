Slušaj vest

- Ogoljenja politička mržnja i nasilje na ulicama su očigledno postali trajni obrazac ponašanja blokadera koji misle da im je apsolutno sve dozvoljeno, kako bi ostvarili svoj cilj i zaustavili dalji napredak i razvoj Srbije - navodi se u saopšenju.

Iz SNS-a podsećaju da je u proteklih godinu dana zabeleženo više od 800 napada na prostorije Srpske napredne stranke koje su uništavane, lomljene a u nekoliko slučajeva je pokušano i njihovo spaljivanje u Valjevu i Novom sadu, uprkos činjenici da su se u tom trenutku u stranačkim prostorijama nalaze funkcioneri, članovi i simpatizeri stranke.

Navode da pored napada na stranačke prostorije, aktivisti szranke su svakodnevno izloženi ogoljenom nasilju i agresiji koji su prerasli u nekim slučajevima i u pokušaje ubistva kao što je bio slučaj 22.oktobra 2025.godine, kada je blokader zaslepljen političkom mržnjom pucao iz vatrenog oružija na našeg člana i aktivistu Milan Bogdanovića, koji je pukom srećom ostao živ nakon pucnjave koja se desila ispred Narodne Skupštine Republike Srbije

- Tražimo od nadležnih organa, tužilaštva i sudstva da se svako brutalno nasilje i napad na aktiviste Srpske napredne stranke istraži i procesuira i da svaki taj napad dobije svoj sudski epilog, jer do sada za brojne napade, incidente i progon članova i simpatizera Srpske napredne stranke niko nije odgovarao. Zahtevamo od pravosudnih organa da ovaj napad shvate ne samo kao napad na aktiviste Srpske napredne stranke, već kao napad na slobodu političkog delovanja i okupljanja - zaključili su i Gradskog odbora SNS-a.

Dodaju da se pred nasilnicima nikada neće povlačiti i nastaviće još više i snažnije da se bore, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem za politiku koja Srbiji garantuje mir i stabilnost, u kojoj će svaka porodica imati sigurnu budućnost i mogućnost za dobar i kvalitetan život.

Aktivisti Srpske napredne stranke, podsećamo, napadnuti su juče u Mirijevu od strane jednog blokadera koji je po sopstvenom priznanju ležao 10 godina u zatvoru.