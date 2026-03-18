Stara narodna da je jutro pametnije od večeri, ili u ovom slučaju daleko pametnije od prethodnog jutra, ovde izgleda ne važi, pa su voditelji Nove S i jutros nastavili u istom sramnom stilu.

- Ja lično mislim da nismo pogrešili, rekao je jedan od voditelja za koje je juče saznao veliki deo Srbije, mnogo veći od njihovog redovnog auditorijuma, i to ne po dobrome nego po onom što bi svaki čovek prvo promislio pre nego što bi prevalio preko usta - podsmehu dečjim suzama, odnosno suzama jednog dečaka, koji boluje od teške bolesti, koji se eto drznuo da se poraduje što mu u kuću dolazi predsednik Srbije.

Kao da juče nije bilo dovoljno, voditeljski duo nastavio je i jutros u istom stilu, ali ovog puta perući se ili ubeđujući sami sebe da nigde nisu pogrešili?!

Podsetimo, voditelji blokaderske Nova S Marko Stepanović i Srđan Jovanović brutalno su ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti (MMD), za čije je zahtevno lečenje u inostranstvu sve troškove preuzela država Srbija.

Koliko je blokaderska mržnja daleko odmakla, dokaz je to što su mu se rugali juče ujutru uživo u programu emisije Mentalno razgibavanje.

Najpre je Stepanović počeo sramni segment emisije rečima:

"Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo", rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.

Potom su pustili snimak malog Andrije kako plače od sreće što vidi Vučića, a kada su se vratili u program Stepanović je imitirao dečaka kako plače i govori "hvala, hvala".

U tom momentu se ubacuje Jovanović, ustaje sa stolice, i probija novo dno.

"Znaš kako je ovo snimano", počeo je, pa karikirao šta je Vučić navodno rekao dečaku: "Slušaj mali ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš".

"Ali ja neću da plačem", rekao je dečak u njihovoj bolesnoj šali i u tom momentu Jovanović imitira prskanje suzavca ili biberspreja bolesnom detetu u oči koje kreće da vrišti i plače u njegovog imitaciji.

Potom nastavlja: "Vučić kao kaže 'snimaj sad' i govori mu da ne plače".

Ponovo na scenu stupa Stepanović.

"Jesi video kako se zbunio (Vučić, prim. nov), dete plače, pa ga gleda, pa ga zagrli", a onda nastavljaju sa bolesnim skečevima u kojem je glavni akter Vučić.

"Šta ti je, šta plačeš, bre, jesi ti blokader", a sa ovim su završili svoje bolesne šale, barem za juče ujutru.