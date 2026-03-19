Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta opleo je po blokaderima i priznao da na predstojećim izborima ne mogu da pobede predsednika Srbije Aleksandar Vučića.

Naime, Ćuta je tokom gostovanja na zrenjaninskoj televiziji KTV rekao da blokadere čine "prevrtljivi, lažljivi, pokvareni" ljudi, "spremni da te zgaze zbog svojih ličnih interesa".

- Da krenemo od kandidata za studentsku listu. Ko su ti ljudi? Ko smo zapravo to "mi"? Ko u tome učestvuje, kako se oni zovu, kakav je program politike i da se izađe na crtu? Dosta je bilo ovog skrivanja i neke mimikrije. Ne želimo zato što će Vučić i njegovi "Informeri" i njegovi mediji da nas razapinju, jok nego će da nas češljaju. I da mi prestanemo da kukamo na Vučića, da se mi počnemo baviti sami sobom, ako smo zaista sposobni, ako zaista želimo da ga rušimo to se ne radi podelama - rekao je Ćuta.

Dodao je da studenti, kao i sve političke stranke i organizacije u Srbiji nisu operisane od podela.

- I da se mi ne lažemo, ni studenti, ni bilo ko u ovoj zemlji, političke stranke, nevladine organizacije, ekološke organizacije, nisu operisane od podela. I tu neko želi da bude glavni, i tu je neko za Evropsku uniju, ultimativno, neko bi priznao tzv. Kosovo i ušao u NATO ovako, a neko ne bi dao svetu srpsku zemlju nikada. Kao što se mnogi kunu u svete srpske zemlje, da se izađe i javno, da se kaže ko su ljudi koji vode čitavu ovu borbu, to je studentski pokret, to su ljudi koji treba da izađu i da se deklarišu sa svojom imenima i prezimenima i sa svojom politikom, pa šta god da bude. To se uporno izbegava. Mi živimo u nekom virtualnom svetu, komuniciramo s ljudima s kojima ne možemo ni da se vidimo, a kamoli da sedemo, da razgovaramo i da napravimo neki plan - naveo je Ćuta.

- Ja nisam video da se bilo ko priprema za izbore ozbiljno. Meni to liči na jednu dezorganizovanu grupu, u poređenju sa Vučićem i ja ne vidim kako će on da padne - poručio je Ćuta.

Aleksandar Jovanović Ćuta i funkcioneri Narodnog pokreta Srbije (NSP) Miroslava Aleksića, podsetimo, počeli su da napadaju šefa Demokratske stranke (DS) Srđana Milivojevića sa svih strana. Jovanović je, gostujući u blokaderskoj emisiji "Utisak nedelje", prozvao Milivojevića da je decenijama u politici i da za to vreme ništa nije uspeo da uradi.