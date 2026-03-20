Iako je proevropski deo blokaderske opozicije nedavno najavljivao formiranje koalicije EU5, koju bi činili Stranka slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša, Pokret slobodnih građana (PSG) Pavla Grbovića, Zeleno-levi front (ZLF) Radomira Lazovića i Narodni pokret (NPS) Srbije Miroslava Aleksića, što su zdušno pozdravili blokaderski mediji rečima da "Brisel to očekuju mesecima", čini se da nikad brže nije došlo do opšteg raskola među njima!

Svađa i na lokalu

Poslednji u nizu neslaganja u koaliciji desio se kada je Radomir Lazović, koopredsednik ZLF vrlo otvoreno kritikovao predsednika SSP Dragana Đilasa tokom gostovanja na blokaderskoj N1, kome je zamerio što je usvom podkastu ispričao da je, tik pre nego što je trebalo da bude predata zajednička lista "studenata" i opozicije u Smederevskoj Palanci, pojavili nekakvi predstavnici "beogradskog plenuma" pod kodnim imenima "Kaluđer" i "Alek" i tražili da "prečiste listu" od predstavnika opozcije.

- Osuđujem Đilasove napade na studente, ali nisu ni studenti iznad kritike niti treba da budu! Hajde da osudimo sve one koji izazivaju neku vrstu dodatnog jaza u antirežimskim snagama. Vi imate sada celu jednu plejadu nekih ljudi koji imaju propale političke karijere, koji pokušavaju da... mislim na ove razne analitičare koji nam se pojavljuju... zapravo napadima na opoziciju pokušavaju da sebe približe studentima ili da se sebe ponude kao neku vrstu alternative - kazao je Lazović.

Foto: Milan Ilić, Beta/Milan Obradović

Pre toga je Bogdan Tatić iz Demokratske stranke, na čijem je čelu Srđan Milivojević, osuo paljubu po SSP, napisavši da je, da bi koalicija proEU stranaka uopšte nastala, potrebno da "prestane međusobno prepucavanje, soliranja i nadobudnost SSP-a".

Na ovo se nadovezao nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine, bivši visoki funkcioner DS i istaknuti blokader Goran Ješić poručivši da se DS ne bavi ničim osim kritikovanjem doskorošanjih koalicionih partnera iz opozicije.

- Pobogu, Tatiću, čovek bi pomislio da vas par iz DS stvarno nema ništa da napiše ovde osim svakodnevnog peglanja partnera sa kojima si do juče bio u koaliciji?! Neprijatno skroz - naveo je Ješić.

Stav Lazovića, podržao je i jedan od naistaknutijih blokadera, bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji je nedavno pokopao političku snagu Đilasa, komentarom da on na izborima ne može da osvoji ni 1,4 odsto glasova, a koji je sada čestitao Lazoviću kazao da je važno "ograditi se od agresije prema studentima".

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da su od priče o nekakvoj "referendumskoj atmosferi" i jedinstvenoj koloni opozicije na izborima došli do toga da opoziconari ne mogu da se dogovore među sobom ni na lokalu.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Moram da podsetim da se nekada vodila priča o tome da li će parlamentarna opozicija u Srbiji i tzv. "studenti u blokadi" uspeti da se dogovore da budu predstavljeni na jedinstvenoj listi na biralištima. Međutim tzv. studenti su to odbili i čak tražili od opozicije da preskoče taj izborni ciklus, ali zato da im daju svoju stranačku infrastrukturu, što je većina stranaka, razumljivo, odbila. Zatim je postojala ideja da o ujedinjenju parlamentarne opozcije koja bi izašla sa svojom listom, nezavisno od studentske, ali ni tu stranački akteri nisu postigli dogovor. Pa je bila priča o tzv. tri kolone: Jedna bi bila "studentska lista", druga desno nacionalno opredeljenje stranke i treća proevropska opozicija za šta su skoro postojale najave o stvaranju jedinstvenog bloka - govori Miletić.

Borba za glasove

On dodaje da je netrpeljivost među opozicionarima očekivana jer smatraju da ih ugrožava tzv. studentska lista, pa počinju međusobne borbe za preostali deo glasova građana.

- Međutim, sada vidimo da se čak i akteri koji su na istoj strani političkog spektra i koji bi trebalo da budu okupljeni oko te evropske budućnosti Srbije ne mogu da se dogovore među sobom, ne mogu da se suzdrže od međusobnih optužbi i podbadanja, a parlamentarni izbori nisu ni raspisani! Sa druge strane, videli smo sada na lokalu uoči redovnih izbora 29. marta u 10 lokalnih samouprava da tzv. "studenti" ne mogu da se dogovore ni sa opozicijom, a ni među sobom, pa nisu uspeli da se dogovore ni oko jedinstvenog imena bar! Zato, ovaj raskol je donekle bio i očekivan jer predugo traje tenzija i previše ružnih i nedemokratskih reči je upućeno među svim tim akterima. Sa druge strane, i netrpeljivost među opoziconarima je očekivana jer smatraju da je njih ugrožava tzv. studentska lista i onda počinju međusobne borbe za preostali deo "kolača" glasova građana. Na kraju, samo je vladajuća stranka pokazala jedinstvo i predstavila plan i program za građane Srbije, dok su se opozicionari i blokaderi svađali jedni sa drugima i međusobno.

Da podsetimo, Stranka slobode i pravde, Srbija centar, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana i Narodni pokret Srbije još su u decembru prošle godine potpisali dogovor o koordinaciji aktivnosti prema EU, a ideju o formiranju "brend EU5" izneo je Zdravko Ponoš.