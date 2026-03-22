Iako se pokret brani pričom o troškovima goriva i smeštaja, nedostatak bilo kakvog traga novca i izbegavanje legalnih bankarskih tokova navode na zaključak da je reč o prikrivenim sredstvima namenjenim obojenoj revoluciji. Da li su u pitanju zaista prilozi građana ili, kako tvrde stručnjaci, novac koji stiže preko stranih službi i domaćih interesnih grupa?

"To košta"

U petak, 20. marta, sa svog zvaničnog profila na društvenim mrežama Studenti u blokadi saopštili su da je "četvoro njihovih kolega sa visokoškolskih ustanova u Beogradu privedeno", navodeći da ih je "UKP presreo, pretresao ih i zaplenio oko dva miliona dinara". Prema njihovim rečima, "studenti su ubrzo pušteni, ali im novac nije vraćen", a blokaderski mediji pokušali su ovo da predstave kao nekakvu vrstu represije policije. Međutim, većina građana se potpuno legitimno zapitala: odakle tzv. studentima - dva miliona dinara sa sobom u kešu?!

- Studenti obilaze celu zemlju, idu od mesta do mesta, razgovaraju sa ljudima, povezuju i grade podršku. Za taj rad su potrebni gorivo, smeštaj, osnovni uslovi da se stigne na svako mesto u zemlji. Upravo za to građani doniraju. Upravo to košta. Upravo je to sada oduzeto - naveli su studenti na društvenoj mreži X, tvrdeći da je novac bio sakupljen od "donacija građana".

Ono što je blokaderima promaklo je da građanima, većina kojih u nikada nije videla a kamoli šetala ulicama dva miliona dinara u kešu, ali i javnosti odgovore na pitanja: zašto su donacije date u kešu a ne uplaćene žiro račun kako bi postoja trag novca, koje je poreklo novca iz donacija, ko ih je uputio, zbog čega, ali i kome, jer "studenti u blokadi", bar koliko je poznato javnosti, nisu registrovani ni kao organizacija, preduzeće, udruženje građanja ili politička partija.

Gde je žiro račun

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je ovo samo još jedan dokaz i primer nečasnih radnji blokadera koja su zapravo bile usmerene na rušenje države u obojenoj revoluciji.

- Sa lakoćom možemo da pretpostavimo da je ovaj, i još mnogo, mnogo više novca dolazilo iz inostranstva, ali i od nekih interesnih grupa u Srbiji a sve sa ciljem sprovođenja obojene revolucije u Srbiji kako bi se nasilno srušila vlast u državi, a protiv volje većine građana. Tu je učestvovala u hrvatska služba, ali i drugi centri moći iz zapadne Evrope, ali naravno i pojedine domaće interesne grupe. Verujem da je ovo samo izuzetno mali primer koliko novca je dato za rušenje države nekakvim kvazi plenumašima. Priče o donacijama građana su gluposti, za početak kome je taj novac doniran tačno i za šta? Jel tzv. studenti imaju neki javni žiro račun na koji svako ko želi može da uplati novac? I za šta je on uplaćen kada nisu raspisani parlamentarni izbori, a na lokalnim ni sami među sobom ne mogu da se dogovore - govori Obrknežev i dodaje:

Obrknežev: Ovaj iznos samo kap u moru koji su blokaderi uzeli da sruše državu Foto: Kurir Televizija

- Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da je novac pronađen u kešu, znači nije postojala transakcija gde bi se videlo ko uplaćuje novac i gde bi moglo da bude provereno poreklo tog novca, a zatim možda i namena. To znači da su tokove novca, ali i njegovo poreklo hteli da sakriju. Takođe, ko još sa sobom nosi skoro 17.0000 evra u kešu? Za šta toliki novac odjednom? Zna se koje strukture stanovništva sprovodi transakcije samo u kešu i šeta sa tolikim milionima ulicom! Očekujem da ovakvih primera bude sve više, jer je ovaj iznos samo kap u moru koji su blokaderi uzeli da sruše sopstvenu državu.Sreća, pa su građani Srbije to prepoznali na vreme i zaustavili ih.

Pratiti tokove novca

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da dva miliona dinara uopšte nije mali novac ali i da svakako ne dolazi od istomišljenika blokadera, kao što bi oni to želeli da predstave u javnosti.

Dragoljub Kojčić: Neko se nalazi prikriven u inostranstvu Foto: Kurir Televizija

- Jedna mudra izreka, nastala na osnovu iskustva, kaže: ako se hoću da se pronađu nevidljivi podstrekači organizatori - samo treba pratiti tokove novca. Očigledno je, ne samo u ovom slučaju, nego i u prethodnim, da je dirigent orkestra u burlesknoj opereti koja se zove "obojena revolucije" neko ko se nalazi prekriven iza mnogo velova u inostranstvu, neko ko ima mnogo para i neko ko mnogo mrzi Srbiju i srpski narod.