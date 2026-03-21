Andrija Knežević, dečak koji boluje od retke bolesti - Mojamoja bolest (MMD), ali zahvaljujući lečenju o trošku države, njegova borba danas ima i svetliju stranu, uključio se uživo na veliki skup u Areni tokom govora predsednika Aleksandra Vučića.

Otac malog Andrije kog su napali blokaderi poslao je Vučiću podršku i jasnu poruku da je Srbija naša porodica.

- Posebno želim da pozdravim i zahvalim predsedniku Vučiću, koji je pružio mojoj porodici pomoć. Predsedniče, porodica Knežević je uz vas. Zajedno smo u borbi za Srbiju.

Ljudi u Areni pozdravili su dečaka velikim aplauzom.

Foto: TV Pink Printscreen

Andrija je pre nekoliko dana, u potpunoj neverici, dočekao Aleksandra Vučića na pragu svoje kuće, a odmah je pao i zagrljaj kao između starih prijatelja.

- Danas mi je najbolji dan na celom svetu, dolazi mi predsednik, rekao je Andrija uoči Vučićevog dolaska ne skrivajući nestrpljenje.

U trenutku kada je predsednik prošao kroz kapiju Kneževića, Andrija nije mogao da sakrije svoja osećanja, stao je u potpunoj neverici i briznuo u plač, a suze je krio ručicama.

- Evo ga sine, vidiš da je došao, tešio ga je tata, glava porodice koja vodi bitku za zdravlje i budućnost malog Andrije koji je dobio veliki vetar u leđa lečenjem u inostranstvu o trošku države Srbije.

I predsednik je jedva zadržao suze pa ovako rekao:

- Samo sam zbog tebe došao, samo sam se za razgovor zbog tebe spremio...

- Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem...