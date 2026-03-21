VUČIĆU SE NA SKUPU U ARENI OBRATILA I PORODICA KNEŽEVIĆ IZ BAJINE BAŠTE Dečaku omogućen lagodniji život zbog pomoći države: "Srbija je naša porodica" (FOTO)
Andrija Knežević, dečak koji boluje od retke bolesti - Mojamoja bolest (MMD), ali zahvaljujući lečenju o trošku države, njegova borba danas ima i svetliju stranu, uključio se uživo na veliki skup u Areni tokom govora predsednika Aleksandra Vučića.
Otac malog Andrije kog su napali blokaderi poslao je Vučiću podršku i jasnu poruku da je Srbija naša porodica.
- Posebno želim da pozdravim i zahvalim predsedniku Vučiću, koji je pružio mojoj porodici pomoć. Predsedniče, porodica Knežević je uz vas. Zajedno smo u borbi za Srbiju.
Ljudi u Areni pozdravili su dečaka velikim aplauzom.
Andrija je pre nekoliko dana, u potpunoj neverici, dočekao Aleksandra Vučića na pragu svoje kuće, a odmah je pao i zagrljaj kao između starih prijatelja.
- Danas mi je najbolji dan na celom svetu, dolazi mi predsednik, rekao je Andrija uoči Vučićevog dolaska ne skrivajući nestrpljenje.
U trenutku kada je predsednik prošao kroz kapiju Kneževića, Andrija nije mogao da sakrije svoja osećanja, stao je u potpunoj neverici i briznuo u plač, a suze je krio ručicama.
- Evo ga sine, vidiš da je došao, tešio ga je tata, glava porodice koja vodi bitku za zdravlje i budućnost malog Andrije koji je dobio veliki vetar u leđa lečenjem u inostranstvu o trošku države Srbije.
I predsednik je jedva zadržao suze pa ovako rekao:
- Samo sam zbog tebe došao, samo sam se za razgovor zbog tebe spremio...
- Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem...
- Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi.