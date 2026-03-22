Predsednik SNS-a Miloš Vučević obišao je danas selo Selevac u opštini Smederevska Palanka, gde je pozvao sve da izađu na lokalne izbore 29. marta u toj opštini i da svojim glasom za listu "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, moja porodica" pokažu da su najveća porodica koja voli svoju otadžbinu Srbiju.

Vučević je okupljenim građanima kazao da je pre 15 meseci delovalo da će sve otići u neželjenom pravcu i da će blokaderi uspeti da sruše državu, ali da je, pogotovo posle jučerašnjeg skupa u Beogradskoj areni u okviru političke kampanje za lokalne izbore, pokazano da su pale "blokaderske stege i okovi" i da je Srbija ponovno "prodisala".

"Nemojte zaboraviti šta su nam radili za tih 15 meseci. Mi ne smemo biti plitkog pamćenja i zaboraviti. Oni su nam izbacili đake iz škola. Neko je zabranio đacima da ulaze u učionice, da budu zajedno s drugarima da uče. Neko je zabranio studentima da studiraju. Neko je zabranio seljaku da ide na svoju njivu, radniku u fabriku. I samo se to desilo u Srbiji", rekao je Vučević.


Kako je dodao, hteli su da zabrane nekome da se bavi politikom, čak su hteli da zabrane nekom i da prodaje sendviče ako prodaje nekome koga oni ne vole.

"Oni dotle idu, ali reko bih da posebno od juče kad smo imali ovaj veličanstvene skup u Areni i pokazali zašto smo se okupili svi na toj zajedničkoj listi 'Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica', da su pale te stege i ti okovi blokaderski i da je Srbija ponovno prodisala i da normalno diše i da ne dozvoljavamo da nas unište", istakao je Vučević.

Lider SNS poručio je da koalicija okupljena oko te stranke želi da vrati srpsko društvo svojim vrednostima, istini, pravdi, ćirilici, svetosavlju, ali i da se poštuju svi građani Srbije bili oni Srbi, Bošnjaci, Romi, Bunjevci, Hrvati.

Vučević je istakao da su svi oni jednaki i ravnopravni i da svi moraju imati jednaka prava.

"Srbija je naša kuća i Srbija je naša velika porodica, a oni su hteli da nam spale kuću i da nam unište porodicu. Sada im kažemo, dosta je bilo sa nasiljem, dosta je bilo sa blokadama, odgovor ćete dobiti 29. marta", naglasio je Vučević.

