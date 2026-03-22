Naime, na N1 je objavljen tekst, tačnije saopštenje Stranke slobode i pravde u kojoj navode da je Savet Evrope (SE) prihvatio zahteve srpske opozicije i poslaće ad hok posmatračku misiju za predstojeće lokalne izbore koji se održavaju 29. marta u 10 gradova i opština širom Srbije.

Brnabićeva ih je demantovala i navela da je ona ta koja ih je zvala da dođu i prisustvuju .

"Vi, ljudi, stvarno svi skupa ne znate gde je levo... Pod jedan, ja sam uputila zvaničan poziv Savetu Evrope, Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, da dođu i prisustvuju kao posmatrači na lokalnim izborima 29. marta. Pod dva, da nisu dobili zvaničan poziv od naših institucija nikako ne bi mogli da dođu kao posmatrači, sve da ih je lično Cipiripi zvao, a zna se da su danas Cipiripi, Kaluđer i Ackila mnogo važniji politički faktori od celokupnog Ðilasovog SSP. Naučite nekada nešto i prestanite da se sramotite", napisala je Brnabićeva.