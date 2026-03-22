Večernji list objavio je na svom sajtu sramni tekst još sramnijeg naslova: Sunovrat omiljenog sveštenika sa zagrebačke špice: Misilo se da živi onako kako propoveda, a ispostavilo se da je čovek od poverenja Aleksandra Vučića.

Autor Hrvoje Zovko obrukao se već na startu jer je napisao da su Porfirija opisivali kao velikog čoveka, a on je zapravo čovek od poverenja Aleksandra Vučića, te, može se između redova pročitati, za Hrvate zbog toga nije dobar čovek?!

Sramni tekst o patrijarhu Porfiriju u Večernjem listu Foto: Printscreen

"Opisivali su ga kao velikog čoveka koji zaista živi onako kako propoveda, evropskog intelektualca i zagovornika dijaloga, ali nekadašnji zagrebačko-ljubljanski mitropolit, a danas patrijarh SPC-a, zapravo je čovek od poverenja Aleksandra Vučića", napisao je Zovko.

Paradoks je, međutim, očigledan. Isti ti mediji i krugovi koji danas pokušavaju da ga diskredituju, godinama su ga veličali dok je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski.

Tada je za njih bio "evropski intelektualac", "čovek dijaloga", "duhovnik koji razume savremeno društvo".

Bio je rado viđen gost u javnosti, omiljen među delom zagrebačke elite, a građani su se rado fotografisali sa njim na ulicama Zagreba.

Pisalo se o njegovoj otvorenosti, spremnosti na razgovor i pomirenje. Bio je "idealni predstavnik SPC", sve dok se uklapao u narativ koji im odgovara.

Sada je došlo do zaokreta jer ima korektnu saradnju sa državnim vrhom, pa hrvatski mediji pokušavaju da njegov odnos sa državom predstave kao nešto problematično, iako je opšte poznato da je saradnja između crkve i države uobičajena praksa u gotovo svim zemljama.

Ovo je samo jedan u nizu napada na nađu državu i predsednika Vučića koji stižu iz hrvatskih medija, dok je i patrijarh često na meti od strane blokadera u Srbiji koji imaji pdoršku iz Hrvatske.