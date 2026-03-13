Slušaj vest

Blokaderski mediji nastavljaju opasnu kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Porfirija! Današnja naslovna tabloida "Nova" plasira priču iz Slovenije gde bivši ljubljanski paroh Željko Lubarda optužuje SPC i Porfirija, koji je u to vreme bio mitropoliti zagrebačko-ljubljanski, za mobing jer, kako navode, nije hteo da prećuti finansijske malverzacije u crkvenoj blagajni.

Nakon više napada na SPC i njene zvaničnike, blokaderski mediji sada u kampanju dehumanizacije uključuju i druge države, i to one iz regiona, one koja se prva otcepila iz velike SFRJ i učestvovala u njenom razbijanju.

Ovo je još samo još jedan dokaz da je jedan od glavnih ciljeva blokadera ukidanje Srpske pravoslavne crkve (SPC) kao jedne od stubova srpskog društva, tradicije, snage i jedinstva, ali i svetionika koji je vodio naš narod kroz mnogobrojna iskušenja vekovima unazad.

Pre samo mesec dana blokaderski Danas objavio je tekst istoričara, bivšeg političara Milana St. Protića, koji je poručio u skandaloznom tekstu sa isto tako skandaloznim naslovom "Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva":

- Ko ste vi, gospodo uzurpatori Srpske pravoslavne crkve, da iz nje bilo kojeg vernika izbacujete? Ko vam je to pravo dao? Od koga svoju moć crpite, vi što se se pod mitru i kamilavku (deo svešteničke odeće, prim. aut.) sakrili? Što bradama do pupka svoje lažno lice krijete? Vi što ste se od Boga odvojili, odrekli ga se i odlučili da služite ovozemaljskom gospodaru? Vi ste bezbožnici - piše između ostalog Protić u svom tekstu, a koji je bio reakcija na to što su vrata Hrama Svetog Save bila zaključana u 21 čas, na Savindan, kada su blokaderi posle skupa ispred Rektorata došli sa slavskim kolačem.

Kampanja protiv SPC i patrijarha Porfirija postaje sve surovija i otvorenija, više nema nikakve sumnje da se ne biraju sredstva za dehumanizaciju i diskreditaciju crkve i njenih velikodostojnika. Slučaj ismevanja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Novom Sadu od strane blokadera, istih onih koje je mitropoliti javno podržao na početku njhovih protesta, još odjekuje Novim Sadom i Srbijom.

Blokaderi u kampanji protiv SPC idu po oprobanoj matrici laži: prvo se plasiraju priče kojima izazivaju dozu sumnje kod građana, a onda se kreće u medijsku kampanju u kojoj se ta priča ponavlja unedogled sve dok ne postane blokaderska istina.

- Nije slučajno što se već godinama u delu medijskog prostora sistematski gradi negativan narativ o patrijarhu Porfiriju, u kome se on ne predstavlja kao duhovni pastir, već kao neko ko je stalno u centru navodnih skandala i kontroverzi. Takav pristup više nije novinarstvo, već pokušaj oblikovanja javnog mnjenja kroz stalno ponavljanje sumnji i insinuacija. Patrijarh Porfirije nije političar niti medijska figura, već duhovni pastir miliona vernika i čovek koji je tokom svoje službe, od Zagreba i Ljubljane do Beograda, nastojao da gradi dijalog, mir i razumevanje. Upravo zato je paradoksalno što se takav čovek pokušava predstaviti kao pretnja društvu - kaže predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On navodi da posebno zabrinjava činjenica da se u ovu kampanju sada uključuju i institucije pojedinih država.

- Podizanje optužnog predloga protiv Patrijarha Porfirija od strane državnog tužilaštva u Ljubljani predstavlja da se Slovenija stavila u službu hibridnog rata i obojene revolucije protiv Srbije i Srpske pravoslavne crkve - rekao je Đurđev.

On je optužbe za navodni mobing u vreme kada je Porfirije bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski ocenio kao skandalozne, maliciozne i bezočne, ističući da je reč o pokušaju da se kroz pravosudne institucije pojača medijska kampanja.

Podsećamo, blokaderski medij Danas pokrenuo je drugu kampanju i to protiv lidera SNS Miloša Vučevića: pozvao je da se Vučeviću ukine obezbeđenje, novinari ovog tabloida su pratili njegovo kretanje, javno objavili koliko ga ljudi čuva, gde su sigurnosne kamere...

Dan ranije, nedeljnik Radar, uoči godišnjice blokaderskog skupa u Beogradu 15. marta, ponovo je pokušao da oživi priču o "zvučnom topu" - i to baš na godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića!