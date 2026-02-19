Slušaj vest

Uvrede i zvižduci koji su blokaderi uputili mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikuju kada je došao na svečanu Akademiju povodom obeležavanja 200 godina od osnivanja Matice srpske u Novom Sadu, ali i uvrede na račun srpskog Patrijarha Porfirije ali i cele Srpske pravoslavne crkve, kojima svedočima u poslednje vreme duboko su potresli i skandalizovali najveći deo srpske javnosti i to nezavisno od vere i crkve kojoj pripadaju.

Analiza Kurir pokazuje da napad blokadera na SPC koji traje već neko vremeza cilj ima temeljno rušenje ne samo jednog od glavnih stubova srpskog identiteta, već i naše tradicije, običaja, kulture, ali i cele srpske države!

Politički filozof Dragoljub Kojčić ocenjuje za Kurir da je napad na sveštenstvo i episkope na obeležavanju 200 godina od osnivanja Matice srpske, samo "kulminacija pokušaja blokaderskog pokreta da rušenjem srpskih identitetskih institucija i cepanjem jedinstva srpskog naroda u krajnjem efektu - sruše srpsku državu".

Foto: Kurir Televizija

- SPC je identitetska institucija ovog naroda koja je predstvaljala ne samo odnos prema Bogu i svetima, nego je istovremeno bila i prosvetna i pravosuda instanca dok u dugim vekovima otomanske okupacije nismo imali državu. Sprska crkva je preživela mnoge promene vlasti i rezličite državne formate, od Kraljevine, preko monarhističke Jugoslavije do i Titovog komuizma i različitih smena vlasti u periodu tranzicija od 1990. godine. Bila je pouzdani egzestencijalni oslonac ovog naroda u svim ratnim i "vunenim vremenima". Nikada u mozaiku ovakvih srpskih teških perioda nije bila osporavana iznutra. Na fonu blokaderskih protesta koji su nesumnjivo antisprski, a koji bi da hramove pretvaraju u irske pabove, pojavljuju se i ljudi koji dolaze sa Bogoslovskog fakulteta da iznutra pokušaju, kao klica karcionoma, da unište SPC. Ovaj "teolog" pripada onoj klasi falsifikata pravoslavnog hrišćanstva koje su kao kukavičje jaje već pokušali da srpskom narodu podmetnu Pavelićevi i Stepinčevi agenti još 1942. godine, stvarajući nekakvu izmišljenu hrvatsku pravoslavnu crkvu - podseća Kojčić i dodaje:

- Isto to stavljeno je kao politički zadatak Mirašu Dedeiću, da za račun Mila Đukanovića formira Crnogorsku pravoslavnu crkvu, a u toku je i najnoviji pokušaj Aljbina Kurtija da istim trikom prevesla Srbe i da prisvoji srpsku sakralnu arhitekturu, srpske crkve i hramove kao da su deo albanskog nasleđa! Postoji jedan problem među delom velikodostojnika u SPC što izgleda nisu dobro razumeli da je pravoslavna crkva saborna, a to znači da pirpada svim svojim vernicima i da se vladike ne priklanjaju izazovima političkog svrstavanja.

Milan Petričković, profesor filozofije religije sa Fakulteta političkih nauka da je kontinuirani napad blokadera na SPC i crkvene velikodostojnike zaparavo pokušaj devastacije srpskog identiteta, sa konačnim ciljem negacije kompletne duhovnost, tradicija i kultura sprskog naorda!

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Napadom na SPC, na njenog patrijatha i crkvene velikodostojnike se zapravo nipodaštava rudiment srpskog naroda i njegova specifičnost jer deo naše specifičnosti jeste elemement verovanja koji nas čini takvim kakvim jesmo. Crkva ima mnogo širu refleksiju nego samo religijsku i duhovnu, kroz vekove davala je etičku refleksiju, to je skup moralnih vrednosti, običaja, tradicije, vaspitanja i predanja koje se prenose sa kolena na koleno. Oni oblikuju mlade generacije i vrednosno i moralno i to važi za svaku religiju. Rušeći tu duhovnu vertikalu, oni ruše srpski narod i u moralnom i u vrednosnom smislu ali i ruše homogenitet jednog naroda. SPC je uvek bila kroz vekove uz svoj narod, bila ne samo duhovni pastir već i pomagala da ne dođe do cepanja i razjedinjavanja naroda. SPC je jedan od velikih bastiona koji nas štiti i zato ga blokaderi npadaju - kaže prof Petričković i dodaje:

Ovako je tekla kampanja protiv Crkve Izvor: Kurir televizija

- Blokaderi napadaju SPC jer im nije dala zeleno svetlo za rušenje države već su se uvek držali mirnodopske politike, pozivali na jedinstvo, sbornost i solidarnost. Zato blokaderi kidišu sa svojim satanističkim običajim na nju, to je orkestracija koja dolazi spolja i kojom želi da se uništi i srpska država i srpski narod. Ovim se ne gađa samo institucija crkve već i sprski moralni kod, na običaje, na porodicu, roditeljstvo, decu i kulturnu raspoznatljivost našeg naroda.