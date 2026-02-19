nasilje u novom sadu nije bilo slučajno

Skandalozne scene obeležile su svečanost Matice srpske u Novom Sadu u ponedeljak na Sretenje kada su blokaderi, između ostalog, vređali mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, a to nije prvi put da oni koji su protiv aktuelne vlasti prave haos na značajne praznike za naš narod.

Već na samom početku blokaderskih protesta, na Autokomandi na Savindan prošle godine, 27. januara, profesor blokader Jovo Bakić vređao je patrijarha Porfirija.

„Obratio se danas Patrijarh i rekao je da su studenti neki drugi univerzum. O, Profitije, bilo bi bolje da odeš zajedno sa huljom na Hilandar, u Hilandar, na Svetu Goru, pa da metanišete zajedno, da tražite oprost od gospoda Boga jer od nas ga imati nećete,“ urlao je Bakić na Autokomandi.

I sveti srpski praznik Vidovdan, prošle godine blokaderi su iskoristili za svoje akcije i početak nasilnih protesta koji su čitavo leto trajali širom Srbije. Nakon skupa na Slaviji 28. juna, grupa od nekoliko stotina ekstremista krenula je u pravcu Pionirskog parka, odlučna da se obračuna sa pristalicama vlasti okupljenim ispred Narodne skupštine!

Kako se moglo videti po snimcima sa lica mesta, brutalan napad je u režiji blokadera, koji su dobili "zeleno" svetlo da napadaju i nastave maltretiranje - te su uhvaćeni kako motkama, bakljama i konzervama ribe gađaju i napadaju policiju.

I Savindan 2026, iskorišćen je za politički blokaderski skup, na kom su učesnici pokušali da uvuku crkvu u svoju predstavu.

Nakon okupljanja ispred Rektorata krenuli su ka Hramu Svetog Save da "prelome pogaču", a poneli su i žito, i sve su to uradili u noćnim satima, uobičajenom terminu za blokaderske performanse, odnosno oko 20.30 časova.

Budući da Hram, kao i mnoge druge crkve, ima jasno definisano radno vreme - otvoren je za posetioce i vernike do 20 časova - blokaderi nisu samo slučajno naišli na zatvorena vrata, oni su sasvim dobro znali da se radno vreme završava pre nego što su planirali svoj dolazak.

Ova činjenica o radnom vremenu javno je dostupna na zvaničnom sajtu Hrama - što bi reko narod "sve lepo piše za pismene" - pa je dolazak blokadera sa sve pogačom, žitom i svećama oko pola devet uveče bio potpuno svestan, manipulatorski, i nema zbora o duhovnoj potrebi ili obeležavanje školske slave.

Jer, slavski kolač koji su doneli lomi se obično pre podne, nakon osvećenja žita i vina.

Međutim u blokaderskim medijima i na mrežama pokrenuta je sramotna kampanja protiv SPC, u kojoj se istakao Milan St. Protić svojim autorskim tekstom u tabloidu Danas po nazivom "Ni srpska, ni pravoslavna, ni crkva".

"Što bradama do pupka svoje lažno lice krijete? Vi što ste se od Boga odvojili, odrekli ga se i odlučili da služite ovozemaljskom gospodaru? Vi ste bezbožnici", napisao je između ostalog Protić u svom tekstu.

Svi ovi sinhronozovani događaji doveli su do Novog Sada i velikog jubileja Matice srpske, kada je mržnja blokadera prema SPC, kako je i planirano, iskazana na najsramniji način - uvredama i zvužducima upućenim mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju!

Vučić: Pokušaj da uruše svaki srpski praznik

O blokaderskom udaru na sve srpsko govorio je i predsednik Aleksandar Vučić.

Govoreći o protestu u ponedeljak u Novom Sadu, naveo je da blokaderi nisu dali da na pristojan način bude obeleženo 200 godina od osnivanja Matice srpske i upitao kome je to, sem srpskim neprijateljima, ikada u istoriji palo na pamet.

"Svaki srpski praznik i svaku srpsku instituciju pokušali su da uruše i unište. Svaki, od Vidovdana, Dana srpskog jedinstva, Dana Svetog Save, 27. januar, do Sretenja. Napadali su Maticu srpsku prošle godine i ove godine. Nisu dali ljudima da na pristojan način, bez uvredljivog tona, bez ružne reči, obeleže 200 godina od osnivanja Matice srpske. Kome li je to sem srpskim neprijateljima padalo na pamet ikada kroz istoriju?", rekao je Vučić.

Isto je prokomentarisao i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

- Demonstriraju najveće moguće nasilje na najveće srpske pravoslavne praznike i time valjda žele dodatno da nas ponize - rekao je Glišić.

Podsetimo, pre nešto više od godinu dana, još na početku tzv. "studentskih protesta" blokaderi su 26. januara 2025. godine upali u Maticu srpsku i prekinuli održavanje Svetosavske akademije.