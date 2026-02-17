Slušaj vest

Tako, očigledno izgubivši svaku meru u svom besu prema svim srpskim institucijama i događajima na kojima prisustvujudržavni zvaničnici, blokaderi su sinoć napravili haos ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 200 godina od postojanja Matice srpske - najstarije institucije srpske kulture, književnosti i nauke!

Ne samo to, šačica blokadera, koja je, prema svedočenju očevidaca organizovano dovožena ispred SNP u Novom Sadu iz druguh mesta, zviždala je i crkvenim velikodostojnicima koji su na čelu sa srpskim Patrijarhom Porfijrijem uveličali ovaj jubilej Matice srpske, a čini se da su se najskandaloznije poneli prema mitropolitu crnogorsko-primorski Joanikije kome su razulareni blokaderi zviždali i vikala "ua" i "lopovi"!

Istoričar i analitičar Srđan Graovac bio je sinoć u Novom Sadu i prisustvovao je samoj Akademiji, te je pored stručnog mišljenja, sa Kurirom podelio i kako su izgledali i sami incidenti:

Srđan Groavac: Sinoć su blokaderi svoju mržnju usmerili na crkvene velikodostojnike jer znaju da je SPC čuvar duhovnosti i srpskog identiteta našeg naroda gde god on bio, znaju da je kuća Božija Foto: Kurir TV

- Bila je to grupa od par stotinak ljudi koji su to došli sa očiglednom namerom da pokvare proslavu Matice srpske, a iako to nisu uspeli na svu sreću, svima koji su prisustvovali i ne samo njima ostaje gorak ukus u ustima što je uopšte nekome palo na pamet da pokuša da oskrnavi dva veka Matice srpske i što su tokom toga napadana sveštena lica! Sinoć su blokaderi svoju mržnju usmerili na crkvene velikodostojnike jer znaju da je SPC čuvar duhovnosti i srpskog identiteta našeg naroda gde god on bio, znaju da je kuća Božija! Sve ono što prikazuju na svojim blokadama i protestima kada nose zastave Srbe, krstove i ikone, ovim su dokazali da je sve to farsa, laž, još jedna njihova obmana da se prikažu nečim što nisu! Oni žele zapravo da se obračunaju sa srpskim identietom, blokaderski pokret je zapravo duboko antisrpski, zato su njihovi napadi i usmeri na institucije kakve je Matica srpska i SPC - priča Graovac i dodaje:

- Podsećam da je na Samitu NATO u Madridu pre neku godinu SPC označena kao pretnja, jer je naša crkva sabirni faktor srpskog naroda gde god on bio, i u matici u rasejanju. Blokaderi udaraju na stubove srpskog naroda jer rade za novac stranih finansijera. Ne bi me iznenadilo da sledeće na udaru bude i obeležavanje rođenja Svetozara Miletića...

Na svečanoj akademiji govorili su predsednik Matice Dragan Stanić, patrijarh Porfirije i savetnika predsednika Srbije Miloš Vučević, a prisustvovali su i ministar kulture Nikola Selaković, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, crkveni velikodostojnici i druge ugledne zvanice.

- Dvesta godina, dva stoleća sabranja, dva stoleća sabranog trajanja burne i stradane istorije jednog naroda, koji je svedočio i u istoriju ispraćao države, carstva i ideologije, ipak opstajao. Narod koji iz podnosne energije ljubavi prema sopstvenom identitetu izrodio svoju maticu srpsku. Maticu koja je rođena u 3. deceniji 19. veka u Pešti, van granica tadašnje srpske države, ali na samom ishodištu srpske duhovnosti tog vremena. Istorijski značaj Matice za srpski narod. Maticu koja u tom odlučnom istorijskom času bila ognjište i dom svih Srba, čak i kad jednog zajedničkog državnog krova nad svima nama nije bilo i koja je bila duhovni prostor saborovanja u vremenu raspajanja - kazao je Miloš Vučević tokom svog obraćanja i dodao:

Blokaderi dotakli dno Izvor: TikTok

- Maticu koja je mirno, dostojanstveno i postojano u istoriju ispratila i austrijsko carstvo, i austrougarsku monarhiju, i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, i potonju Kraljevinu Jugoslaviju i FNR Jugoslaviju i SFRJ, pa SRJ, pa državnu Zajednicu Srbije i Crne Gore i koja je dočekala stvarnost Republike Srbije u čije ontološke temelje ulivena. Dočekala je svoju Srbiju. Sve je to srpski narod preživao i nadživao upravo zato što je imao svoju maticu i zato što je znao i verovao da je pripadnost tom narodu od Boga blagoslov, ako veruješ i voliš ono što jesi!

Matica srpska osnovana je 1826. godine u Pešti od strane istaknutih Srba i uz podršku srpskih trgovaca, a to je institucija koja je igrala ključnu ulogu u razvoju kulture i nauke Srba, posebno za vreme Habzburške monarhije.

