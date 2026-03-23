Slušaj vest

Politikolog Aleksandar Pavić podneo je ostavku na sve na funkcije u „Pokretu - Mi snaga naroda", na čijem čelu je doktor Branimir Nestorović.

Pavić, koji je i jedan od osnivača ovog pokreta i član istoimene poslaničke grupe u Slupštini Srbije, obavestio je javnost da "nažalost nije uspeo da spreči neobično uporno nastojanje Branimira Nestorovića da taj pokret krene u projekat osnivanja stranke u Republici Srpskoj, iako pokret još nije uspeo da se adekvatno razvije čak ni u svih 17 beogradskih opština i nema snage da učestvuje na predstojećim lokalnim izborima u Srbiji".

- Ne želim da moje ime na bilo koji način bude povezano sa političkim projektima ove vrste - naglasio je Pavić.

On je izrazio svoje "suštinsko neslaganje sa negativnim ocenama koje je Nestorović dao i nastavlja da daje, a u vezi sa politikom Milorada Dodika uoči i posle ponovljenih predsedničkih izbora 8. februara 2026".

Aleksandar Pavić Foto: Printscreen You Tube

- Te ocene srećom nisu nimalo uticale na izborni uspeh koji je ostvario Siniša Karan, čija je kandidatura inače uživala jasnu podršku Ruske Federacije. Smatram da je sadašnja vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, na čelu sa SNSD-om u aktuelnom političkom trenutku najbolji zaštitnik interesa i opstanka Srpske, zbog čega i jeste pod udarom raznih neprijateljskih centara moći. Ove jeseni nas čekaju novi izbori i nova borba pod snažnim spoljnim i unutrašnjim neprijateljskim pritiskom, u uslovima kada je Miloradu Dodiku u režiji nelegitimnog nemačkog kolonijalnog upravnika Kristijana Šmita zabranjeno da se kandiduje - dodao je Pavić, a prenosi RTRS.

Dan ranije"Pokret mi snaga naroda" je saopštio da je uspešno okončao zakonsku proceduru registracije i da je rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od 16. marta upisan u Registar političkih stranaka.

Nestorović bi se kandidovao za predsednika Srbije?!

Politička stranka "Pokret mi snaga naroda" upisana je u Registar pod rednim brojem 135, sa sedištem u Bulevaru oslobođenja 83 u Beogradu, a za zastupnika stranke upisan je Branimir Nestorović.

Lider stranke je gostujući u podkastu kod Vladimira Pavićevića, na direktno pitanje da li se prihvatio kandidature za predsednika odgovorio - "da".

- Dugo sam razmišljao, pošto bi to meni upropastilo život. Meni lično. Morao bih da ugasim sve ovo što sam radio, morao bih da vodim sasvim novi način života. Ali, ako postoji neka šansa da pobedim, a postoji šansa, i da promenim neke stvari, to je mala cena. I ne moram dugo da budem predsednik, sasvim je dovoljno da se počisti politička scena, pa nek posle dođu neki drugi, agilniji... - rekao je Nestorović.