Slušaj vest

70.000 ljudi na predizbornom mitingu Srpske napredne stranke Beogradskoj areni. Tačnije - oko 32.000 u sali, a oko 38.000 ostalo je ispred Arene ove subote, 21. marta 2026. godine.

Više nego uspešan skup vladajuće stranke, na kojem je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, potpuno je izbacio iz koloseka blokadere i njihove medije, koji već dva dana ne mogu naći nijedan argument, a kamoli izmisliti neku priču koja će umanjiti veličanstvenost skupa SNS nedelju dana pred lokalne izbore u 10 opština u Srbiji.

Zato su blokaderski mediji, poznati po politici "kruga dvojke" koja upravo zbog toga dalje od te iste dvojke se nije ni pomerila, jedini razlog za ovakvu posećenost mitingu SNS našli u ucenama i uterivanju straha u maltene svakog građanina koji je tog dana bio u Areni ili oko nje.

"UcenjenI" - vrišti tabloid Nova.

"Uterani" - dodaje njen stariji brat tabloid Danas.

Ogroman broj ljudi ispred "Beogradske arene" na skupu SNS Foto: TV Pink Printscreen

Ne, nije ovo (samo) napad na SNS i predsednika Vučića. Ovo je napad i ponižavanje građana Srbije kojima Danas i Nova iz "druga dvojke" poručuju da sigurno svojom glavom ne misle, da su sigurno zastrašeni, ucenjeni i uterani u Arenu.

Ne gledaju oni zvanične fotografije, snimke, nisu ni bili na terenu da osete energiju tog dana, da se uvere kako je na delu jasna organizacija stranke, masovna baza i isto tako masovan odziv i podrška stranci i čoveku kojem veruju.

A možda su bili zauzeti veličanstvenim fotografijama sa skupa na kojem je govorio profesor blokader Jovo Bakić. Tamo, na Ceraku, je bilo toliko naroda pa je vest o događaju izostala iz svih blokaderskih medija jer prosto nisu imali dovoljno reči da opišu takav spektakl.

Slike iz Beogradske arene opisuju događaj bez reči. Dovoljno je pogledati Arenu tog dana koja je - što bi rekli blokaderi na Tviteru bila "puna kao oko". Ali ne i za Danas i Novu. Oni su videli ucenjene i uplašene ljude.

"Blokaderi, naučite jednom zasvagda - ljudi u Srbiji, većinska Srbija, poštena, domaćinska, ne može biti ucenjena, ni zaplašena. Nisu to ljudi ubijenog duha. To su ljudi koje niko nije mogao, i niko nikada neće moći, da zaplaši. Ljudi koji su odbranili Srbiju. Ljudi ponosni, uzdignute glave, mudri. Ljudi uz predsednika Aleksandra Vučića", poručila je predsednica Skupštine Ana Brnabić na Iksu.

Šef poslanićke grupe SNS Milenko Jovanov bio je nešto oštriji u svom tvitu, poručivši da "Šolakovo propagandno - terorističko smeće vrti istu priču već godinama", uz starije, slične naslovne ta dva tabloida.

Prazne priče o ucenama isti mediji vrte već godinama. Isto tako, već godinama, narod Srbije ih demantuje. I na mitinzima i na izborima.

A u subotu u Areni i oko nje kucalo je 70.000 srca za Srbiju. Dok su blokaderski novinari ispijali kafe u kafićima u krugu dvojke i "apdejtovali" stari naslov na novu naslovnu stranu.

Kurir Politika