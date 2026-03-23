Tako su sada godišnjicu smrti Vukašina Crnčevića, 16. žrtve tragedije u Novom Sadu, iskoristili za napad na vlast i skretanje pažnje sa činjenice da je predizborni miting SNS bio masovan i uspešan.

Istovremeno, paralelno je vođena kampanja ubeđivanja javnosti da je skup u Areni "debakl", iako su snimci sa lica mesta govorili suprotno - da bi na kraju i sami učesnici te kampanje priznali da su se "ložili" tom pričom, uz konstataciju koja se sve češće ponavlja: da Aleksandar Vučić, uprkos svemu, nastavlja da pobeđuje na izborima.

"Ogoljeno licemerje"

Blokaderski analitičar Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, optužio je na Iksu SNS da je skup u Areni organizovao baš na godišnjicu smrti Vukašina Crnčevića (19). Odgovorila mu je predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Mora da je očaj baš veliki kada im je jedino ostalo da ponovo zloupotrebljavaju žrtve tragedije. Da se prisetimo kako su sve blokaderi "odavali počast" ljudima poginulim u padu nadstrešnice: bilo je tu muzike, DJ-eva, žurki, proslava rođendana, venčanja, roštilja, maskenbala, prasića na ražnju, sporta i razonode. Posebno je relevantno setiti se da su jedan rođendan slavili samo osam dana nakon tragedije, i to tokom blokade mosta u Novom Sadu. Orilo se tada "danas nam je divan dan". Nikome osim blokadera nije bio divan dan... I ništa nikome od blokadera nije smetalo. Čak i kada su ih neke od porodica žrtava zamolile da to ne rade, nisu prestali. Ali skup u Areni i vatromet pokazuju nepoštovanje?! Ogoljeno licemerje - poručila je Brnabićeva uz priložene dokaze u video-snimku sa žurke blokadera tokom višenedeljnih protesta ispred Skupštine Srbije.

Takođe, uporedo sa početkom skupa SNS u Beogradskoj areni, na društvenim mrežama pokušan je blokaderski spin kako je miting doživeo debakl, a kada je postalo jasno da je uspešniji nego što je iko očekivao - blokaderi su priznali da su "ložili" narod i da će na lokalnim izborima "lagano pobediti SNS i Vučić".

Mučan napor

Politikolog Aleksandar Stanković kaže za Kurir da su i ove poruke blokadera dokaz kako u nedostatku argumenata posežu za "politikantskim nastupima", u kojima su im "nevažne ljudske žrtve".

- Tako možemo gledati i na ovaj nesuvisli spin i mučan napor da se napravi poveznica tamo gde je nema. Oživljavanjem bolnog sećanja ne šteti se nikom drugom do porodici nastradalog mladića, a istovremeno se ruži sećanje na njega. S jedne strane prebrojava se realno stanje među pristalicama SNS i prikazuje se konkretan program, dok politički protivnici na neki način nastavljaju da žive u svom mehuriću, odbijajući da činjenično pogledaju na brojke - kaže Stanković.

On navodi da je bilo primetno i uobičajeno naglašavanje kako na okupljanju nisu bili samo ljudi iz Beograda.

- To je sasvim pogrešno i promašeno, pošto to nije ni bio skup namenjen isključivo Beograđanima, već ljudima iz čitave Srbije, kao i iz izbornih opština. Srbija je porodica, Bor, Majdanpek, Sevojno, Kula i druga mesta u kojima se održavaju izbori deo su iste porodice, srpske porodice. U takvom kontekstu, vidi se jasan put koji je SNS zacrtao ispred sebe, dok se opozicija još uvek muči sa svojom formulacijom i koristi kontraproduktivne izjave - smatra Stanković.

Nema časti i poštenja

Politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da su blokaderi ponovo pokušali da naprave haos.

- To je njihova jedina politika, da se zadene mržnja kod građana. Kada mislimo da nemaju više šta da urade, oni ismevaju bolesnog dečaka, iznenade uvek, i to koriste za političku kampanju, kao i ovo što sada rade i pominju godišnjicu smrti momka Vukašina. Nema obraza, časti, poštenja, pristojnosti... Oni nemaju program, ne pričaju ništa pozitivno i ko zna šta će da smisle, pa možda i da ne priznaju rezultat na izborima. Narod koji ih ne podržava je besan, ali mora da bude normalniji, borba će biti teška... Država mora da se sačuva i da se ignoriše sve ovo što pokušavaju. Ko god se ikada bavio politikom, zna koliko je teško skupiti veliki broj ljudi na jednom mestu, moraš da imaš ideju, nebitno da li si vlast ili ne, a Vučić ima poverenje građana i to ih frustrira - jasan je Deđanski.