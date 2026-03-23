Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa delegacijom Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu, a na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima u oblasti izbornog procesa, sa posebnim osvrtom na primenu relevantnih međunarodnih preporuka i dalje unapređenje institucionalnog okvira.

Sagovornici su razgovarali i o saradnji sa Venecijanskom komisijom, kao i o značaju ransparentnosti i poverenja u rad nadležnih institucija, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju, istaknuta je važnost nastavka konstruktivnog dijaloga i saradnje sa Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope u cilju jačanja demokratskih standarda.

Ana Brnabić s delegacijom Monitoring komiteta PS SE

Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o aktuelnim pitanjima u oblasti izbornog procesa, sa posebnim osvrtom na primenu relevantnih međunarodnih preporuka i dalje unapređenje institucionalnog okvira.

Delegacija Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope sastala se i sa članovima Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i sa delegacijom Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, a za kasnije danas najavljeni su sastanci sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije i predstavnicima poslaničkih grupa opozicije.