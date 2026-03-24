Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, koji je tokom prošle noći priveden, nalazi se u Stanici policije u Staroj Gradiški u Hrvatskoj. Njemu su oduzeti telefon i lična lični dokumenta, a svi njegovi saradnici su ispraćeni u Republiku Srpsku, tako da je Stanivuković jedini zadržan u pritvoru.

- On je trenutno sam u pritvoru na graničnom prelazu Gradiška. Niko ne zna šta se dešava s njim i koliko će ga zadržati - rečeno je.

Kako se navodi u medijima, Stanivuković će tokom dana biti izveden pred sudiju, nakon višečasovnog zadržavanja na grničnom prelazu.

Stanivuković je sinoć ponovo zadržan i maltretiran na graničnom prelazu, na izlazu iz Hrvatske, kod Gradiške.

Pre privođenja, Stanivuković je na Fesjbuku objavio status u kojem je opisao situaciju:

- Nisam dozvolio da me po 14. put zadržavaju, pretresaju, uzimaju privatne stvari i da po njima njuškaju njihovi službeni psi... Isto su uradili i u ponedeljak ujutro kada sam putovao za Budimpeštu, zadržan sam, pretresan, a službenog psa sam čekao sat vremena da dođe i da pretraži moje lične stvari. I tako već puna dva meseca! Ovo nije pitanje mene kao čoveka i gradonačelnika. Ovo je pitanje odnosa prema Srbima. U ovoj borbi ostajem miran, dostojanstven i ispravan. A istina će uvek naći svoj put - naveo je Stanivuković.

Prema tvrdnjama Stanivukovićevih saradnika, hrvatska granična služba je ponovo pokušala da pretrese vozilo u kome je bio Stanivuković i njegov prtljag, što je on odbio. Nakon skoro četveročasovnog zadržavanja, stigla je hrvatska policija i privela Stanivukovića koji se vraćao iz radne posete Budimpešti.