"JAOJ, IZVINITE, STAO MI MOZAK" Stanko blokirao načisto, a hoće da vlada Sevojnom! Tuc-muc i ništa, ali građani mogli lepo da vide ko bi im "rešavao" probleme
Sevojno se sprema za redovne lokalne izbore u nedelju 29. marta na kojima će građani moći da biraju buduće odbornike između četiri opcije odnosno izborne liste.
Naime, u trci za 19 odborničkih mesta, među te četiri liste jeste i lokalna - Ujedinjeni Sevojno, u čijem je vrhu i Stanko Ćirković.
On se na pitanje blokaderske novinarke o kontrolorima na izborima u nedelju potpuno zbunio uspevši tek nekako i na jedvite jade da sastavi prostu rečenicu...
- Imamo kontrolore naše koji su u saradnji sa studentima prošli jednu veoma lepu obuku koja je bila i teoretska i što bi se reklo... ovako... kako se zove... i izvin’te stao mi mozak...., izvinjavao se mladi Stanko posle nekoliko tuc-muceva pa su građani Sevojna mogli i pre izbora lepo da vide ko bi mogao da ih predstavlja i rešava njihove i gradske najteže probleme, raspoređuje budžet, upravlja njihovim parama i gradom.
