Za blokadere i blokaderske medije, NATO agresija na SRJ 1999. godine u kojoj je stradalo 2.500 civila naziva se "intervencija i akcija", a odluke predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, kako je rekla voditeljka blokaderske TV N1 Danica Vučenić, bile su dovoljan legitimitet za bombardovanje suverene zemlje.

Naime, Vučenićeva je u emisiji posvećenoj godišnjici NATO agresije na tadašnju Jugoslaviju, u sklopu koje su bile Srbija i Crna Gora, prebacila odgovornost sa onih koje su bombe bacali na one na koje su bombe padale!

- Pre 27 godina, Milošević je rekao "NE" bio je protiv zapada i mi smo zbog njegovih odluka kažnjeni bombama -izjavila je Vučenićeva, koja je ne vidi ni razlog da se sećanje na najmračniji deo svetske istorije '90-ih, kada je zvanično umrlo međunarodno pravo, obeležava u Srbiji.

- I sad, koliko je to logično obeležavati početak neke nesreće u suštini jednog lošeg događaja, jednog nesrećnog i tužnog događaja, umesto na primer da obeležavamo kraj kada se sve završilo i kada smo svi bili srećni kada je doneta odluka da je to stalo? - upitala je Vučenićeva svog sagovornika Duška Lopandića, potpredsenika stranke SRCE Zdravka Ponoša.

Razgovarajući s Lopandićem, voditeljka je rekla kako je Slobodan Milošević imao retoriku 'svi su se urotili protiv nas, mi smo žrtve' .

- A na drugoj strani, bombardovanje se vidi kao, kako da kažem, najveća agresija protiv nas... mi smo zemlja žrtva kroz govore Vučića i Dačića i tako dalje. A da nikada do danas nismo popisali žrtve tog bombardovanja i da se manipuliše ciframa koje su zapravo netačne..

Podsetimo, prethodno je lider SSP Dragan Đilas označio koaliciju SPS-SRS-JUL, koja je ozvaničila saradnju godinu dana pred početak NATO agresije na našu zemlju, kao glavnog krivca što je 19 zemalja Alijanse, mimo protivljena Saveta bezbednsoti UN, izvršilo ratni udar na jednu suverenu zemlju, uniptavajući njenu infrastrukturu, televiziju, ubijajući nevine ljude i decu..