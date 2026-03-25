Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika na RTS-u i govorio o NIS-u, gasu, naftnoj krizi, ali i drugim aktuelnim temama.

Sirova nafta na svetskom tržištu i danas drži cenu - barel je oko 100 dolara. Velike naftne kompanije već upozoravaju na moguće nestašice i nafte i derivata u Evropi.

Većinu zemalja pritiska ograničeno snabdevanje, razmatraju se i dodatne mere kako bi se održala redovnost isporuka i ublažila učestala poskupljenja goriva.

Na pumpama u Srbiji nema gužvi i stanje je za sada redovno. O merama za suzbijanje posledica energetske krize, NIS-u i gasnom aranžmanu sa Rusijom, govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da ima dobrih vesti, ne može da kaže da ima i loših, ali i da svako odlaganje oko NIS-a ne može da bude dobro rešenje.

"Dobra je vest da rafinerija radi, da Hrvati nisu dobili priliku da nam zaustave dotok nafte kao prošle godine prvog dana sankcija. Ono što se nas tiče i ono što ljude najviše zanima je da li će biti dovoljno nafte i derivata na pumpama. Ovo je težak period za nas jer smo izgubili već, a izgubićemo i više, zbog kotacija i rasta cena nafte, ali imamo dobar budžetski sistem. Mi smo sa rezervama izašli već u novembru i decembru zbog sankcija. Sutra će se donositi odluka o cenama, ili u petak jutro, i nadam se da ćemo zadržati isti nivo cena", rekao je Vučić.

Kaže da Rafinerija u Pančevu proizvodi 10.000 tona prerađevina dnevno, i da očekuje da će se to povećati tokom sledećeg meseca. Već su potpisani i ugovori sa MOL-om, Knez petrolom... i da će biti potpisani sa svim naftašima.

"Želimo da svaka pumpa ima dovoljno goriva, verujem da ćemo uspeti u svemu tome", rekao je predsednik Srbije.

"Imaćemo velike gubitke, ali srećom imamo dobre javne finansije".

"Daću sve od sebe da država uradi sve što može što se cene tiče. Razgovarao sam sa ministrom Malim. Verujem da ćemo zadržati cene".

"Samo Mađarska ima nižu cenu gasa u celoj Evropi. Samo dve zemlje imaju nižu cenu električne energije u Evropi. Ako uspemo da ne povećamo cenu nafte u petak, od ponedeljka ćemo i po tome biti među zemljama sa najnižom cenom u Evropi".

O najsiromašnijima

"Kada govorimo o siromaštvu, imamo 5 rešenja o kojima razmišljamo kako da pomognemo najsiromašnijim penzionerima. Možete uvek da radite nešto sa dodatkom, ali mi želimo da zaštitimo najsiromašnije. Da povećamo penzije sa 31.000 na 35, 36 ili 37.000. Ali šta onda da radimo s ljudima koji sada imaju 36.000. Razmišljamo šta da radimo".

GASNI ARANŽMAN S RUSIMA

"Dogovorili smo sa Azerbejdžanom da povećamo sa 1.3 na 2 miliona kubnih metara, a sa Rusima ne mislim da će biti problema. Nadam se da ću o tome moći telefonom da razgovaram sa predsednikom Putinom narednih dana".

"Stvari će da se usložnjavaju u svetu. Takve su odluke, jedni drugima seku gas, jedni drugima seku naftu..."

"Nadam se da će u Beogradi mnogi prihvatiti da se voze metroom. Ovako postaje neizdrživo, jer imamo duplo više kola nego pre nekoliko godina".

"Mi imamo više rezervi nego 75 odsto zemalja Evropske unije".

O pisanju "Dolče velea":

"Dojče vele' je nemački servis i nisu poznati po objektivnosti. Sada brani Hrvate. Nemačka prevazilazi SAD sigurno, a sa Kinom barabar, po ulaganju u naoružanje. Divim im se, njihov novac je, mogu da rade šta hoće. Uskoro će biti četvrta, pa treća sila sveta, a nisam siguran da će tu da se zadrže".

"Što se tiče Hrvata, nije Srbija napravila savez, nego oni. Pričaju da savez nije protiv Srbije, a postavlja se pitanje a protiv koga je. Svima je jasno da je savez uperen protiv Srbije. Hrvatska je strahovito moćno naoružana. Albanci se u Tirani naoružavaju sve jače. Priština se naoružava sa Zapada i od Turske. Naša doktrina je da bude toliko snažni da ih odvratimo od napada. Obećao sam građanima Srbije, svim majkama i svim građanima, čuvaćemo mir gotovo po svaku cenu".

O lokalnim izborima

"Nadam se da će proteći u demokratskoj atmosferi. Plašim se samo da postoje interesi pojedinih medijskih magnata koji bi mogli da izazovu nerede".