Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić izjavila je danas u Vašingtonu da dobrobit dece u digitalnom okruženju zahteva njihovo obrazovanje i poručila je da je cilj Srbije da osnaži decu, kako kako bi prepoznala opasnosti u digitalnom svetu.

Ona je to rekla u Stejt departmentu na samitu globalne koalicije "Zajedno gradimo budućnost", na kome su učestvovali supruge i supruzi predsednika više svetskih država, a koji je otvorila supruga predsednika SAD Melanija Tramp.

Tamara Vučić i Melanija Tramp pozdravile su se na srpskom jeziku i rukovale. Kako se čuje na snimku, Melanija je upitala Tamaru: "Kako ste?", dok je ona uzvratila: "Dobro, hvala", na srpskom jeziku.

"Živimo u dva sveta - digitalnom i stvarnom, oflajn i onlajn - i ne možemo ih ni ignorisati ni zabraniti. Republika Srbija se rukovodi time da je dobrobit u digitalnom okruženju, kao i u stvarnom životu, put ka ličnom razvoju, koji zahteva obrazovanje, a ne samo ograničenja. Zato, umesto kratkoročnih restriktivnih mera, promovišemo digitalni imunitet", poručila je Tamara Vučić.

Dodala je da cilj Srbije nije da "izoluje" decu, već da ih osnaži, kako bi prepoznala opasnosti u digitalnom svetu.