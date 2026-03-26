Slušaj vest

- Iako sam redovno na gradilištu u Surčinu, i dalje se iznenadim kada vidim koliko nam svakodnevno radovi napreduju! Do početka Expo 2027, odnosno do 15. maja 2027. godine, je ostalo oko godinu i dva meseca. To se ubrzano približava i zaista smo angažovani na svim frontovima, kako bi sve bilo spremno i na vrhunskom nivou tokom 93 dana trajanja izložbe - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministra Malog.

On naglašava da je uspešno organizovan drugi IPM sastanak, na kom je učestvovalo 451 delegata iz 138 zemalja i međunarodnih organizacija.

Projekat izgradnje nacionalnog stadiona i kompleksa Ekspo 2027. Izvor: Građevinska direkcija Srbije

- Tokom tri dana trajanja IPM, delegati su upoznati o svemu što je važno za učešće njihovih zemalja na ovom dogadjaju. Istovremeno, uz organizaciju izložbe, teku i radovi u Surčinu gde će biti održan Expo, inače najveći događaj u svetu sledeće godine i najveći događaj ikada organizovan u našoj zemlji. Što se tiče radova, na gradilištu u Surčinu, osim objekata za Expo, gradimo i Nacionalni fudbalski stadion, rezidencijalni kompleks sa 1.500 stanova, svu potrebnu prateću linijsku infrastrukturu, prugu, pristan za brodove - rekao je ministar Siniša Mali.

Kaže da se vodi računa o svakom detalju, i da se država bori da budu ispoštovani svi rokovi.

- Tako ćemo do kraja oktobra predati ključeve paviljona kako bi učesnici mogli dalje da rade i pripreme nastupe svojih zemalja. Ono što nas posebno raduje jeste da ćemo imati rekordan broj zemalja učesnica, a trenutno ih imamo preko 135. To znači da će naš Expo biti specijalizovani Expo sa najvećim brojem zemalja učesnica ikada. Pritom, ugostićemo između tri i četiri miliona posetilaca tokom 93 dana trajanja izložbe - naglasio je Mali, i zaključio.

- Vredno radimo i radujemo se svemu što dolazi!