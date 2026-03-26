Slušaj vest

Izbori u 10 gradova i opština održavaju se u nedelju, 29. marta. Za mnoge analitičare lokalni karakter ovih izbora biće nacionalni politički barometar. Predizborna kampanja pokazala je da vlast nastupa organizovano, dok blokaderski deo nema jedinstven odgovor, šta više pokazana je velika netrpeljivost, tenzije i sukobi, a najveću pažnju izazvao je skandal s pravljenjem zajedničke liste u Smedervskoj Palanci.

Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Bojan Vranić kaže da su karakteristike predstojećih lokalnih izbora "podignuta lestvica" i očekivanja.

"U političkom smislu, živimo posledice 2025. godine. Na neki način, ovo je povratak u stanje pre ili saniranje štete. Podignuta su očekivanja Srpske napredne stranke. Zaboravljamo da SNS uvek vodi totalnu kampanju. Ako se bavite politikom, ulažete sve svoje resurse. SNS u tome nekada i pretera, ali je to podiglo pažnju", rekao je Vranić za RTS.

1/9 Vidi galeriju Ogroman broj ljudi ispred "Beogradske arene" na skupu SNS Foto: TV Pink Printscreen

Novinar Filip Rodić rekao je da su ulozi definitivno podignuti jer na izborima može da glasa 300.000 ljudi, a atmosfera u društvu je dugo bila vanredna.

"Ako uporedimo predstojeće izbore sa prethodna tri ciklusa na lokalnom nivou, entuzijazam je manji. Ako opozicija dobije jedan mali deo izbornog kolača, to će biti veliki uspeh. Vidimo poraz SNS-a ako se sa 70 ili 60 odsto spusti na oko 50, što je u normalnim okolnostima ozbiljna pobeda, to govori o snazi vladajuće partije, ali i o slabosti opozicije", ukazuje Rodić.

Smatra da na stanje stvari ukazuje činjenica da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre mesec i po dana govorio o pobedi u sedam opština.

"Sada je već uveren u apsolutnu pobedu od 10-0", tvrdi Rodić.

On ocenjuje da je i za vlast i za opoziciju bitno da ostvare što je moguće bolje rezultate, kako bi se borili za mandate na lokalu, ali i pravili političku energiju pred republičke izbore. Rodić smatra da je na prethodnim lokalnim izborima u Kosjeriću, Zaječaru, Mionici, Negotinu i Sečnju bila izlasnost, ali da je entuzijazam sada opao.

Aleksandar Vučić u Aranđelovcu Izvor: Kurir

Vranić kaže da entuzijazam možda jeste opao, ali da se biračko opredeljenje nije promenilo.

"Verujem da su se obe strane umorile. SNS se oslanja na snažnu stranačku mašineriju i morate da pronađete način kako bi ta mašina bila konstantno podmazana. Za SNS, ovi izbori jesu lakmus papir, ovo treba preskočiti da bi se dobila nova energija. Za SNS je i 50 odsto plus jedan glas dovoljno da ima efektivnu vlast u svim tim opštinama. Za studentsko-opozicioni blok uspeh je ako u ukupnom broju glasova budu iznad 30 odsto", konstatuje profesor FPN-a.