Izborna tišina pred redovne lokalne izbore u 10 gradova i opština počinje u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova.

U nedelju će biti održani redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i skupštinu gradske opštine Sevojno. Poslednji lokalni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 časova.

Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača.

Zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica koja 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objave procenu rezultata izbora, javno predstavljaju kandidate na izborima i njihove izborne programe i pozivaju birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.