Predizborna kampanja za lokalne izbore u deset gradova i opština 29. marta pokazala je s jedne strane ozbiljnu organizaciju i mobilizaciju baze SNS, vladajuće stranke, dok su protivnici vlasti - "studenti" blokaderi i opozicija prikazali ozbiljnu neorganizaciju, uzavrele sukobe i tenzije. Uz nemušte "političke" poruke blokaderski front nije odustajao ni od povremenih blokada ulica i raskrsnica, pa smo prethodnih dana imali prilike da vidimo i dve penzionerke koje su maltertirale građane Beograda - kada su na rasrksnici kod ulice Dimitrija Tucovića zaustavile saobraćaj.

Ne tako, davno, leta 2025, blokaderi su širom Srbije zaustavljali život: tadašnje blokade bile su najčešće i nasilne, i pakleno leto s temperaturama od preko 40 stepeni građani Srbije pamte i po paklenim akcijama blokadera, koji su uništavali sve pred sobom.

Sećamo se i mržnje koju su blokaderi tada upućivali ne samo predstavnicima vlasti - pred čije stanove i kuće su organizovano dolazili - već "neutralnima" - građanima koji samo žele da žive svoj život bez straha da će ih ugroziti neko jer nemaju političko mišljenje!

No, upravo su ti neutralni, "uspavani" glasači oni na koje računa blokaderski front na budućim izborima. Oni koji na izbore ne izlaze. Da li su blokaderi uspeli da probude te neutralne/uspavane, i ako jesu - da li su ih svojim načinom "borbe za pravdu" ubedili da tako budni postanu blokaderi ili su izazvali kontraefekat?

Bez koncepta

Profesor Filozofskog fakulteta, sociolog Vladimir Vuletić kaže za Kurir da je potrebno sačekati rezulate izbora, ali sigurno je da je sve ono što je tokom ovih godinu dana rađeno od strane blokadera, imalo više efekata.

- Postoji poslovica koja kaže "Zasvirati, za pojas zadenuti". Nema sumnje da su u prvom delu aktivnosti doprinele buđenju onih koji su bili razočarani, napustili opoziciju. Međutim, već sredinom prošle godine, pogotovu kada se krenulo u aktivnosti koje su sa sobom nosile i fizičko nasilje, potpuno besmislene blokade koje više ničemu nisu služile...To je već počelo da stvara otpor kod onih koji su u početku podržavali. Ali ono što najviše smeta toj listi, to je što nisu uspeli da stvore nekakav jasan koncept ko su oni, šta hoće, tako da ćemo videti kako će u ovim opštinama birači glasati. A to je najvažnije pitanje, tokom ovih kampanja je najviše bilo usmereno ka neopredeljenim biračima, onima koji nisu do sada izlazili na izbore... - rekao je Vuletić.

Što se tiče raskola opozicije i blokadera, Vuletić ističe da je to nešto što je svima dobro poznato i jasno.

- Tu imate integrišući faktor, imate predsednika Vučića kao integrišući faktor. A ovde imate jedan raskol, po mnogim pitanjima postoje podele i razlike, ali nema nikoga ko bi to na neki način povezao u jednu celinu. Glavni problem je što oni razmišljaju ovako: ako dođe do slabljenja vladajuće koalicije, ko će imati ključno i prvo mesto. I oko toga je zapravo bitka, a nisu uspeli da se oko toga dogovore. Tako da je taj raskol normalan, izražava stvarne podele - naveo je Vuletić.

Dodao je da u tom bloku ima mnogo ljudi koji su protiv vlasti, koji su proevropski ili proruski orijentisani, kao i ljudi koji vide ekonomkski razdor na jedan drugi način.

- Ima mnogo pitanja oko kojih se nije diskutovalo, nego je samo bilo pitanje jesmo li za ili protiv Vučića. Čak i oni koji su protiv njega, pitaju se - dobro, šta posle, šta sutra? - ukazao je Vuletić i dodao da je to bila strategija, verovalo se da tom linijom, kad budemo nešto postigli, onda ćemo da pravimo dalje račun, ali za sada je to sve, kaže Vuletić, mačka u džaku.

"Mene su probudili"

Doktorantkinja filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i istraživač-saradnik u Institutu za političke studije Andrea Jovanović gostovala je na Euronewsu i tom prilikom govorila o blokaderima i njihovoj politici, kao i tome kako je njihovo u najmanju ruku, sramno ponašanje, uticalo na građane.

Ona je istakla da je zahvalna studentima koji su je probudili i osvestili i poručila da jedva čeka da glasa na izborima.

- Ja se nikad nisam bavila dnevnom politikom. Uvek su me zanimali procesi dužeg trajanja, uvek sam pokušavala da razmišljam i daleko u prošlost i trudila se da razmišljam barem na srednje ili duže staze u budućnosti. Ja sam čovek pojmova, nisam čovek akcije. Čak i kad sam blokirala fakultete zvali su me salonskom levičarkom, jer me aktivizam u tom smislu nije interesovao, mene protesti nisu interesovali. Stojim na ulici i blokiram neke ljude koji će zbog mene kasniti kući s posla, nije mi to prijalo nikada. Ovo me je radikalizovalo i mislim da će se to videti na izborima zato što je otišlo predaleko. Ja želim da se zahvalim studentima koji su me probudili i osvestili i jedva čekam da glasam - poručila je Jovanovićeva.

