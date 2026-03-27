Podsećamo, devojka se bacila sa petog sprata nakon što su se baklje, petarde i sprejevi, koji su bili naslagani na hodniku kojim se dnevno kreće hiljade studenata, buknuli u plamen. Snimak možete videti ispod.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

Odgovornima, oličenima u dekanu Filozofskof fakulteta Danijelu Sinaniju i rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću mora se postaviti pitanje - osećate li se odgovornim za smrt studentkinje?

Oni, koji su više od godinu dana pozivali druge na odgovornost, uz mantru da su svima koji se ne slažu sa njima krvave ruke, sada su se ućutali.

Kako smo već pisali, dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani će biti saslušan, i svi očekuju da čuju odgovore na ključna pitanja - da li je pirotehnika rekvizit sa blokada i šta će u hodniku fakulteta, kao i zašto su studenti bili u zgradi ove visokoškolske ustanove oko 23 časa noću.

MUP o smrti devojke na Filozofskom fakultetu

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Filozofski fakultet Izvor: Privatna arhiva

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.