Rasulo na fakultetima u Beogradu, ali i širom Srbija kao posledica blokada i anarhije u proteklih godinu i po dana rezultirali su prošle noći tragičnim samoubistvom 25-godišnje studentkinje istorije umetnosti, koja je skočila kroz prozor sa 5. sprata Filozofskog falulteta u 22:40 časova i na mestu ostala bez mrtva.
Politika
TRAGEDIJA NA FILOZOFSKOM KAO POSLEDICA ANARHIJE IZAZVANE BLOKADAMA: Rasulo rezultiralo smrću devojke, neko će morati da odgovara!
Slušaj vest
Prema izjavama očevidaca na licu mesta, kako saznajemo, devojka se bacila kroz prozor nakon što su se zapalila pirotehnička sredstva koja su bila naslagana u hodniku fakulteta, a trenutak gašenja požara je iskoristila za svoj tragični kraj.
Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta, pa iako je jasno da je reč o samoubistvu postavlja se niz pitanja na koja će neko morati da odgovori, a to je pre svega uprava fakulteta koja je dozvolila anarhiju u zgradi državno-školske ustanove, koja za posledicu ima smrt.
- Kako je moguće da studenti borave u zgradi fakulteta u 22:40?
- Gde su profesori i nastavno osoblje bili u to vreme?
- Šta se radi na fakultetu pred ponoć?
- Ko je dozvolio čuvanje i korišćenje pirotehničkih sredstva u hodniku falikteta?
- Kako je moguće da devojci niko nije prišao i komunicirao sa njom pred tragediju?
- Zašto je uopšte u toku noći bila tamo i kojim povodom?
Na ova i mnoga druga pitanja moraće da odgovore zaposleni na Filozofskom fakultetu nadležnim organima koji moraju da sprovedu sveobuhvatnu istragu ovog dramatičnog slučaja.
Reaguj
Komentariši