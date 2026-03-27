Prema izjavama očevidaca na licu mesta, kako saznajemo, devojka se bacila kroz prozor nakon što su se zapalila pirotehnička sredstva koja su bila naslagana u hodniku fakulteta, a trenutak gašenja požara je iskoristila za svoj tragični kraj.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta, pa iako je jasno da je reč o samoubistvu postavlja se niz pitanja na koja će neko morati da odgovori, a to je pre svega uprava fakulteta koja je dozvolila anarhiju u zgradi državno-školske ustanove, koja za posledicu ima smrt.

Kako je moguće da studenti borave u zgradi fakulteta u 22:40?

Gde su profesori i nastavno osoblje bili u to vreme?

Šta se radi na fakultetu pred ponoć?

Ko je dozvolio čuvanje i korišćenje pirotehničkih sredstva u hodniku falikteta?

Kako je moguće da devojci niko nije prišao i komunicirao sa njom pred tragediju?

Zašto je uopšte u toku noći bila tamo i kojim povodom?