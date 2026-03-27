Čitavih godinu dana, od početka nelegalnih blokada fakulteta, država je upozoravala na katastrofalno i nebezbedno stanje u visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

Ključno je da se konačno uspostavi red na fakultetima, ali se takođe postavlja pitanje da li drugi rektori i dekani znaju kakvo je stanje na njihovim fakultetima, kao i ko sve boravi i ulazi na njih.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.