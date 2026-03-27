Član Predsedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik Milenko Jovanov komentarisao je na Iksu to što su Šolakovi mediji izmišljenu priču o ubi o ubijenom dečaku iz Valjeva gurali na naslovne strane i u glavne vesti na portalima, a istinitu priču o stradaloj devojci na Filozofskom fakultetu sakrili da, kako je naveo, bude n-ta vest u hronici.

- Izmišljenu priču o ubijenom dečaku iz Valjeva gurali na naslovne strane i u glavne vesti na portalima. Istinitu priču o stradaloj devojci na Filozofskom fakultetu sakrili da bude n-ta vest u hronici. Niste vi samo Šolakovo propagandno - terorističko smeće. Vi ste zlo. Monstrumi.- poručio je Jovanov.

Podsećamo, devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

Na snimku sa fakulteta, nastalom neposredno nakon tragedije, vide se petarde, baklje i sprejevi poslagani pored radijatora. Taj zapaljivi materijal izazvao je požar u zgradi fakulteta. Postavlja se pitanje da li je taj pirotehnički materijal ostao u zgradi ove visokoškolske ustanove od blokada.

1/16 Vidi galeriju Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Foto: Ilija Ilić

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

