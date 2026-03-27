Slušaj vest

Dakle, fakultet je morao da bude zaključan u to vreme, ali je ipak, nebrigom nadležnih službi fakulteta, došlo do tragedije.

Ulaz u Filozofski fakultet Foto: Kurir.rs

Postavlja se pitanje šta radi uprava fakulteta (osim što se bavi politikom), kao i zašto su studenti bili unutra, i ko je bio sa njima.

Činjenica je da se uprave fakulteta, kada im odgovara, pozivaju na imunitet i nepovredivost univerzitetskog prostora, što smo videli i proteklih godinu dana, tokom blokada.

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Dakle, uprave fakulteta ne dozvoljavaju da MUP uđe u zgradu fakulteta, kao i da proveri šta se sve nalazi u visokoškolskim ustanovama, ali se ni sami nisu potrudili da obezbede sigurnost naše omladine.

Ključno je i zašto je pirotehnika bila uredno naslagana pored radijatora, u zgradi jedne visokoškolske ustanove.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Filozofski fakultet Izvor: Privatna arhiva

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.