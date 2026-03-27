POGLEDAJTE ŠTA PIŠE NA VRATIMA FILOZOFSKOG FAKULTETA! Kako se dogodilo da devojka bude u ZAKLJUČANOJ ZGRADI? Strašna nebriga uprave, ovo je NEČUVENO (FOTO)
Dakle, fakultet je morao da bude zaključan u to vreme, ali je ipak, nebrigom nadležnih službi fakulteta, došlo do tragedije.
Postavlja se pitanje šta radi uprava fakulteta (osim što se bavi politikom), kao i zašto su studenti bili unutra, i ko je bio sa njima.
Činjenica je da se uprave fakulteta, kada im odgovara, pozivaju na imunitet i nepovredivost univerzitetskog prostora, što smo videli i proteklih godinu dana, tokom blokada.
Dakle, uprave fakulteta ne dozvoljavaju da MUP uđe u zgradu fakulteta, kao i da proveri šta se sve nalazi u visokoškolskim ustanovama, ali se ni sami nisu potrudili da obezbede sigurnost naše omladine.
Ključno je i zašto je pirotehnika bila uredno naslagana pored radijatora, u zgradi jedne visokoškolske ustanove.
MUP o tragediji
Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.
- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.
Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.
- Naše uviđajne ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje izjava od očevidaca i dokumentovanje svih tragova. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta, za sad nemamo informaciju od kuda su došla u prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i nepropisno korišćenje pirotehničkih sredstava koja mogu da ugroze živote građana. Za svaku osudu je bilo kakvo nepropisno postupanje sa pirotehničkim sredstvima, jer vidimo do čega oni mogu da dovedu - rekao je on.